“第二届全国模特职业技能竞赛”首轮线下面试开启

2022年8月2日，“第二届全国模特职业技能竞赛”首轮线下预选赛面试于Line 10 Park/10号创意公园火热开启，百余位华北地区选手亲临现场参与选拔。

在首届全国服装模特职业技能竞赛成功举办的基础上，第二届全国模特职业技能竞赛全新升级，自带“掘金”属性，在不断选拔服装模特、平面模特垂直优质选手的同时，更侧重于引导、培养复合型技能人才孵化，为参赛选手创造直播营销等多渠道实践、就业机会，拓展职业发展空间，跟踪记录选手们的自信、璀璨时刻。

本轮线下面试由中国礼仪休闲用品工业协会支持，北京蓝勃世纪文化传媒有限责任公司主办。面试全程由全国行业职业技能竞赛轻工行业裁判员团队为选手技能水平进行评定。

为全面考量参赛选手技能水平的深度和广度，面试流程设置以《服装模特》国家职业技能标准中的高级技能（国家职业资格三级）为基准，包括“服装展演、镜前造型、商展服务、才艺展示、业务交流”五大考核点。参赛选手们在充分展示专业技能水平的同时，亦不忘将个性巧思融合贯穿，给面试现场带来不断惊喜。

本次亿而悠品牌首次与第二届全国模特职业技能竞赛合作，推广品牌的同时也希望与参赛的优秀选手合作，为新品广告的拍摄选择适合品牌形象的模特，同时为选手们提供更多的发展机会。

竞赛报名系统仍持续开启，后续赛程也将在“瑞丽专属模特”及瑞丽品牌系列公众号及官方微博中实现动态更新，期待更多选手的加入。