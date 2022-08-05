广西新增本土确诊病例16例 本土无症状感染者34例

中新网8月5日电 据广西卫健委网站消息，8月4日0-24时，广西新增本土确诊病例16例(崇左市14例，其中宁明县6例，大新县6例，凭祥市1例，江州区1例；南宁市兴宁区1例；北海市海城区1例)，含13例无症状感染者转确诊病例(崇左市11例，南宁市1例，北海市1例)；本土无症状感染者34例(崇左市25例，其中宁明县13例、大新县12例；北海市海城区7例；防城港东兴市2例)。当日治愈出院本土确诊病例26例(均在北海市)，解除隔离医学观察本土无症状感染者165例(北海市152例，防城港市12例，南宁市1例)。截至8月4日24时，全区现有本土确诊病例273例(北海市251例，崇左市19例，南宁市2例，百色市1例)，本土无症状感染者1631例(北海市1285例，崇左市304例，防城港市26例，南宁市11例，百色市4例，玉林市1例)。

当日新增境外输入无症状感染者4例(均在崇左市)。解除隔离医学观察境外输入无症状感染者8例(均在崇左市)。现有境外输入确诊病例1例(防城港市)，境外输入无症状感染者56例(均在崇左市)。

当日新增密切接触者303人，解除隔离医学观察密切接触者1741人，现有密切接触者20405人。

全区累计报告确诊病例2223例，累计治愈出院1947例，死亡2例，现有在治274例。