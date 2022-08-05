新冠灭活疫苗首次获批用于6月龄至3岁儿童

8月4日，经香港特别行政区医务卫生局批准，6个月至3岁幼儿可以开始接种中国科兴新冠疫苗（以下简称科兴疫苗）克尔来福。家长或监护人8月4日上午9时起可通过网上预约系统，为幼童预约接种科兴疫苗。政府相关部门负责人表示：香港第五波疫情中出现儿童死亡和重症案例，近日一名幼童染疫后死亡。这提醒每位家长，应关注新冠病毒对儿童健康带来的风险，并通过接种疫苗降低重症、死亡或严重后遗症的风险。

据悉，此前新冠疫苗的最低接种年龄为3岁。此次是新冠病毒灭活疫苗在全球首次获批用于6个月至3岁以下的幼儿。

科兴方面表示，根据相关临床试验和青少年接种的研究，专家认为6个月至3岁以下的幼儿可接种3剂克尔来福，接种剂量和免疫程序均与其他较年长儿童与成人相同，科兴疫苗将为香港更多儿童预防新冠肺炎提供安全及有效保护。

2021年开始，科兴在南非、智利、马来西亚、菲律宾等国开展了科兴疫苗克尔来福在6月龄—17岁健康人群中的多中心、随机、双盲、安慰剂对照Ⅲ期临床研究。研究结果均显示，克尔来福在6月龄—35月龄儿童中具有良好的安全性和免疫原性，全程接种后6个月未发生严重不良事件。据介绍，科兴疫苗克尔来福已在全球超过60个国家和地区及国际组织获批使用，其中14个国家和地区已批准将其用于未成年人接种。

此外，智利、巴西等国家已有多项研究发现接种2剂克尔来福后能够有效降低包括奥密克戎变异株在内的新冠病毒感染未成年人所致的住院和重症风险。近期香港大学的研究结果也显示，接种2剂克尔来福能够为3岁—18岁人群提供有效保护。

香港特别行政区政府官方网站新闻公报显示，根据香港大学的研究，11岁以下儿童感染新冠病毒入院后入住儿童深切治疗部及死亡率分别为1.8%及0.2%，脑神经并发症包括脑炎风险更高达15%，较季节性流感高2倍或以上。其他后遗症包括“儿童多系统炎症综合征”“长期新冠肺炎”的症状，如中枢系统受损、记忆力变差和失眠等。（张佳星）