立秋一定会“入秋”吗？

“烦暑郁未退，凉飙潜已起”，立秋预示着秋天的脚步即将到来，但此时我国大多数地区的气温仍然较高。

现代气候意义上的季节是用气温来划分的。根据气象行业标准《气候季节划分》，当某地连续5天的滑动平均气温都低于22摄氏度，就认为入秋了。按照这一标准，从全国立秋期间30年平均气温的分布来看，除了大兴安岭和青藏高原等地区外，全国大部地区平均气温都高于22摄氏度，华北东南部、黄淮及以南的大部地区、新疆南部等地都超过25摄氏度，所以立秋并不意味着秋天已经来到，大部分地区的暑气仍很重，要过一段时间才能真正进入秋季。

我国各地入秋时间相差很大，常年情况大致是：东北大部、华北北部和西北部、西北地区东部、内蒙古中东部、新疆中北部等地8月入秋；华北中南部、黄淮大部、江淮大部、江汉北部、西南地区东部、新疆南部等地9月入秋；江南大部、华南中北部等地10月入秋；华南南部11月入秋。青藏高原大部和大兴安岭北部等地常年夏季凉爽气温低，没有气候意义上的夏天，春秋相连，如拉萨、西宁、昆明等。

（作者为国家气候中心首席专家、正高级工程师）

《 人民日报 》（ 2022年08月05日 14 版）