世界母乳喂养周：母乳“喂”爱 无可替代

每年8月1日至7日是世界母乳喂养周。世界卫生组织建议，新生儿在出生后6个月内应纯母乳喂养，6个月以后在此基础上合理添加辅食，继续母乳喂养至2岁及以上。近日，人民网记者采访了重庆医科大学附属儿童医院儿童保健科（健康管理部）主任陈立，为新手妈妈带来一份母乳喂养指南。

问：母乳喂养有哪些好处？

陈立：母乳是婴儿天然的营养食物。母乳中含有丰富的营养物质和免疫活性物质，是配方粉无法替代的。研究发现，母乳有助于早产儿的康复，还可以降低婴儿未来发生肥胖的风险。同时，通过哺乳可以增强母婴的情感联系。分娩后立即让婴儿吸吮乳房，可以减少妈妈的产后出血；还可以降低妈妈患乳腺炎等疾病的几率。

问：如何建立良好的母乳喂养？

陈立：准妈妈需要在孕期适当增加体重12～14千克，以保证哺乳期较高的能量消耗。出生后2周是新生儿成功建立母乳喂养的关键时期，应尽可能地帮助新生儿在生后1小时内实现第一次吸吮。3月龄内婴儿应按需哺乳，一般每日哺乳次数不少于8次。每次哺乳时应喂空一侧乳房，再喂另一侧乳房，下次哺乳则从未排空的一侧乳房开始。此外，哺乳前可进行乳房热敷，同时从乳房外侧边缘向乳晕方向轻拍或轻轻按压乳房，促进乳汁分泌。

问：哺乳中应该注意哪些技巧？

陈立：哺乳前准备：每次哺乳前，母亲应洗净双手，在婴儿清醒、有饥饿感，并已更换干净尿布的情况下哺乳。哺乳时婴儿的气味、身体的接触可刺激乳母的射乳反射，因此哺乳前可以让婴儿用鼻推压或舔母亲的乳房。

哺乳方法：正确的喂哺姿势有斜抱式、卧式和抱球式。哺乳中应使婴儿的头和身体保持一条直线并贴近母亲，下颏贴在母亲乳房上，让婴儿将乳头及大部分乳晕含在嘴中，下唇外翻。哺乳中，母亲应观察婴儿的吸吮和吞咽情况，并注意互动交流。

哺乳次数：3月龄内婴儿应按需哺乳。4～6月龄逐渐定时喂养，平均每3～4小时一次，并逐渐减少夜间哺乳，帮助婴儿形成夜间连续睡眠。如果哺乳和建立良好的睡眠规律存在困难，需及时至儿保门诊就诊。

问：如何判断婴儿母乳摄入不足？

陈立：如出现婴儿体重增长不足，生长曲线平缓甚至下降，尤其是新生儿期体重增长低于600克；每天更换尿布湿少于6个；吸吮时不能听到吞咽声；哺乳后常哭闹不安等情况，均应警惕可能存在母乳摄入不足的情况。

问：哪些情况不适合母乳喂养？

陈立：母亲如正在接受放疗或化疗、感染有活动性肺结核且未经有效治疗、患有乙型肝炎且新生儿产后未接种乙肝疫苗及乙肝免疫球蛋白、HIV感染或患有乳房疱疹、吸毒等情况，均不宜进行母乳喂养。此外，如母亲在哺乳期患有其他传染性疾病或服用药物，需咨询专业医生意见，以决定是否哺乳。（视频制作：实习生唐妍双）