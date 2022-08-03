广西新增本土确诊病例4例 本土无症状感染者74例

中新网8月3日电 据广西卫健委网站消息，8月2日0-24时，广西新增本土确诊病例4例(北海市海城区2例；崇左市大新县2例)，含2例无症状感染者转确诊病例(均在崇左市)；本土无症状感染者74例(崇左市57例，其中宁明县39例、大新县17例、江州区1例；北海市15例，其中海城区13例、银海区2例；南宁市武鸣区1例；防城港东兴市1例)。当日治愈出院本土确诊病例27例(均在北海市)，解除隔离医学观察本土无症状感染者106例(北海市104例，崇左市2例)。截至8月2日24时，全区现有本土确诊病例317例(北海市310例，崇左市5例，南宁市1例，百色市1例)，本土无症状感染者2045例(北海市1745例，崇左市242例，防城港市39例，南宁市14例，百色市4例，玉林市1例)。

当日新增境外输入无症状感染者13例(均在崇左市)。解除隔离医学观察境外输入无症状感染者2例(均在崇左市)。现有境外输入确诊病例1例(防城港市)，境外输入无症状感染者54例(均在崇左市)。

当日新增密切接触者1203人，解除隔离医学观察密切接触者1175人，现有密切接触者41413人。

全区累计报告确诊病例2205例，累计治愈出院1885例，死亡2例，现有在治318例。