骄阳似火 抗原检测试剂盒需要“防暑”吗

【答“疫”解惑】

入伏以来，全国大部分地区都开启了“桑拿天”模式。很多人都非常关心，高温高湿下，家中存放的新冠抗原检测试剂盒是否也需要“防暑降温”。

科技日报记者就此事咨询了生产新冠抗原检测试剂盒的天津博奥赛斯生物科技股份有限公司（以下简称博奥赛斯）。该公司快速诊断部经理刘朝阳表示：“只要不把新冠抗原检测试剂盒、提取液等长时间暴露在阳光直射下，一般来说，室温储存不会影响其检测的准确性。”

记者了解到，目前市场上大部分新冠抗原检测试剂盒的储存温度为2至30摄氏度，或者是4至30摄氏度，同时要求避光干燥保存。

对此，刘朝阳介绍，通常来说，室内温度如果长时间超过存储温度的上限，就会导致新冠抗原检测试剂盒加速“老化”。因为新冠抗原检测试剂盒里涉及的生物原料，比如抗原抗体等，长时间在高温下，也就是高能量状态下，会一直保持活跃状态，这样会使其更快失去活性，甚至有蛋白变性的可能，从而使产品有效期变短。

“当然，这里强调的是‘长时间’，偶尔一两次超过温度上限，是不会对新冠抗原检测试剂盒造成影响的。”刘朝阳指出，与一般的生物制剂相比，新冠抗原检测试剂盒的储存条件比较宽松，在空调室内存储是没有问题的。不像很多免疫产品，都要求在2到8摄氏度之内进行储存。

不过，倘若储存新冠抗原检测试剂盒的环境温度长时间超过30摄氏度，建议将其放入冰箱内冷藏存储。刘朝阳强调，千万不要将新冠抗原检测试剂盒放入冰箱的冷冻室进行保存。“冷冻后，瓶子可能会出现胀裂，反复多次的冷冻也可能会对提取液性状产生影响，导致其出现沉淀物；同时检测卡受冻，也可能出现表层膜剥落的情况。”

由于新冠抗原检测试剂盒是用铝箔袋密封包装的，因此不用担心将其放入冰箱后污染食物。不过，为了避免食物污染新冠抗原检测试剂盒外包装，导致人们用其检测时污染双手，进而影响检测结果，因此还是建议放入冰箱前，在新冠抗原检测试剂盒外套上一个保鲜袋。

需要特别提醒的是，从冰箱冷藏室中取出新冠抗原检测试剂盒后，不要立即拆开包装使用，一定要将其静置一段时间，使其温度恢复至室温再进行检测。“何时能拆开包装使用很好判断，用手摸着不凉就可以了。”刘朝阳解释道，之所以要让新冠抗原检测试剂盒“回温”，是因为空气中的水蒸气会在低温的检测卡上液化凝集，也就是我们常说的“吸潮”，这样会影响检测结果的准确性。

拆封后，新冠抗原检测试剂盒最好在1个小时内尽快使用，使用环境的温度建议在15至30摄氏度之间、相对湿度在80%以内。如果拆封后，新冠抗原检测试剂盒暴露在高温高湿环境下，应尽快使用。