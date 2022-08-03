“这几天顾客变多了，来看黄金首饰和金条的都有”“线上询价也热起来，有消费者看好款式就直接入手”“国潮火爆，富有传统文化气息的古法金产品对年轻消费者仍有强烈的吸引力”……近期，国内黄金市场逐渐升温。

今年以来，黄金产销情况如何？中国黄金协会7月27日发布的最新统计数据显示，上半年国内黄金产量同比增加，销量同比有所下降，但6月黄金消费呈现快速恢复势头。

看产量——上半年，国内原料黄金产量174.687吨，比去年上半年增产21.934吨，同比上升14.36%。上半年进口原料产金55.658吨，同比上升6.65%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金230.345吨，同比上升12.4%。

产金大省山东黄金生产企业复工复产效果明显，上半年矿产金产量大幅回升123.64%。黄金主产区生产的恢复，带动全国黄金产量大幅上涨。大型黄金企业（集团）境内矿山矿产金产量73.546吨，占全国的比重为52.85%，较去年同期增加3.54个百分点。大型黄金企业（集团）继续拓展海外业务，海外项目黄金产量显著提升。紫金矿业、山东黄金和赤峰黄金等企业境外矿山矿产金产量共计23.864吨，同比增长48.42%。

看销量——上半年，全国黄金消费量476.82吨，与去年同期相比下降12.84%。中国黄金协会分析，上半年，受国内疫情影响，叠加上年度形成的高基数，黄金首饰消费量出现明显下滑；国际环境复杂演变、金价大幅波动继续支撑黄金投资需求，部分大型黄金零售商和商业银行金条及金币销量仍保持增长，而标准小金条出库量的下降拉低了金条及金币整体销量，但二季度降幅已明显收窄。6月份黄金消费呈现快速恢复势头，黄金消费有望保持恢复趋势。

业内人士介绍，二季度是金饰消费的传统淡季，随着三四季度金饰需求进入旺季，金饰消费表现有望回升。一系列促消费政策的实施，也有望提供额外助力。投资方面，受经济复苏和季节性因素的推动以及金价表现影响，金条和金币需求有可能出现环比上升。

上半年，黄金现货成交量企稳回升。上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边1.93万吨（单边0.96万吨），同比上升4.54%，成交额双边7.56万亿元（单边3.78万亿元），同比上升8.59%。期货交易量受其他大宗商品板块资金分流影响有所回落。上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边4.44万吨（单边2.22万吨），同比下降12.26%，成交额双边15.96万亿元（单边7.98万亿元），同比下降10.77%。

今年以来，黄金价格一度逼近历史最高水平，之后从高位回撤，但仍处于较高水平。6月底，伦敦现货黄金定盘价为1817.00美元/盎司，较年初上涨0.31%，基本持平。上海黄金交易所Au9999黄金以373.00元/克开盘，6月底收于391.70元/克，较年初上涨5.01%，上半年加权平均价格为389.58元/克，较上年同期上涨3.44%。