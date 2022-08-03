地理标志农产品为啥这么“香”？

“2022年，在全国范围内重点支持200个地理标志农产品发展”——农业农村部近日印发的《关于做好2022年地理标志农产品保护工程实施工作的通知》强调，通过实施保护工程，使得到支持的地理标志农产品综合生产能力明显增强，产品知名度、美誉度和市场占有率显著提高，有效带动农民持续增收，形成一批地理标志农产品助力农业高质量发展、乡村产业振兴的样板。

地理标志农产品到底“香”在哪儿？

“儿时的味道”回来了

——地理标志农产品保护工程实施3年来，共支持了634个地理标志农产品保护和发展

上周，家住北京的吴先生在网上下单了两箱平谷大桃，寄给远在外地的朋友。“200克的大桃，约合4元一个，不算便宜但确实好吃。放软了香香甜甜，是记忆中的味道。”吴先生告诉记者，近两年，地理标志农产品在超市、电商平台越来越常见。“自从认识到地理标志的独特性，像平谷大桃、烟台红富士、库尔勒香梨等农产品，都成了我家果篮里的‘熟面孔’。”

吴先生购买的平谷大桃，源于北京市平谷区峪口镇西营村的平谷大桃种植标准示范基地。该基地负责人张海合告诉记者，这里种植面积1500余亩，其中有机桃种植面积500余亩，种植了涵盖红毛桃、黄毛桃、红蟠桃、黄蟠桃、油桃、油蟠桃等40多个种类，成熟期覆盖6月至11月，年产量约300万斤。“好桃出自好树，好树出自好土。我们种植的平谷大桃是受保护的地理标志农产品，它好就好在园子里的土壤有机质与别地不同。”张海合说，浓郁的桃味，让很多人感受到“儿时的味道”。“多数桃园土壤有机质含量在1.5%左右，我们基地经过10多年土壤改良，有机质含量达到3.3%，确保了平谷大桃的好口碑。”张海合自豪地介绍。

据介绍，地理标志农产品，是指产自特定区域，所具有的质量、声誉或其他特性本质上取决于该产地的自然环境和人文因素，经国家审核批准以地理名称进行命名的农产品。北京工商大学新商经研究院执行院长周清杰告诉记者，地理标志农产品以“地域名+产品名”组成，标示农产品来源于特定地域，具有一定的品质保证，同时对该区域农产品予以保护。“发展地理标志农产品，对消费和生产两端来说是‘双赢’。”周清杰说，“不仅为消费者带来真正的‘好农货’，还可以扩大相关农产品的知名度，促进农民稳定增收、助力乡村振兴。”

近年来，中国地理标志农产品保护水平持续提升。农业农村部有关负责人介绍，地理标志农产品保护工程实施3年来，共支持了634个地理标志农产品保护和发展，建设核心生产基地1672个、特色品种繁育基地892个；共授权生产主体3011个，产品平均用标率90%以上，实现销售额2700多亿元，带动1130万户农户增收360亿元。截至目前，绿色、有机和地理标志农产品数量累计达到6.2万个。

消费者认可度较高

——地道风味令人“惦记”，时令性强的新鲜农产品通过便捷的物流通道，从产地直达消费者

每到7、8月份，无锡姑娘陆露就化身为同学群里的阳山水蜜桃“代购”，将水蜜桃发往全国各地。“今年的阳山水蜜桃卖得很好，个大汁水足，找我买的同学们基本都回购了。”陆露告诉记者，早几年阳山水蜜桃只是在江浙一带有些名气，这两年知名度逐渐拓展至全国，她有一些在北方工作的同学因为惦记家乡味道，每年都找她买桃子。“现在，7到8两的大桃因为人气高，还需要排队预订！”

“得益于温度湿度、水质、地形地貌等自然因素，以及品种范围、生产控制等人为因素的综合作用，地理标志农产品的特点与别的产品区分度高，美誉度好，具有当地原汁原味的风味特色。”周清杰说，产品本身品质优良是抓住消费者的关键。

在安徽，定远猪、太平猴魁、砀山黄桃、天柱山瓜蒌籽等11个产品日前入围了新一批地理标志农产品保护工程。“这些年在外，每年我都会托父母给我寄些家乡的太平猴魁，茶香四溢，我们就好喝这口。”家住黑龙江省哈尔滨市的安徽人付先生说，“拿来送礼也是很好的选择，口味好、品质佳，还代表了当地特色。”

地理标志农产品在电商平台的表现亮眼。打开盒马、叮咚买菜等生鲜APP，标有“时令”“特色”等宣传语的地理标志农产品十分醒目，有些平台还设置了地理标志农产品专区，供消费者选购。盒马公关团队负责人李天宇告诉记者，盒马在每个财年初都会对地理标志农产品进行统一盘点和计划，即“品牌推广计划”。“我们会提前做调研，盘点出一些重要品牌，分析其产能、产地、市场需求情况等，再由采购业务负责人逐一对接，针对不同的品牌做营销和推广。”李天宇说，“现在，盒马在架的大部分农产品都是受地理标志保护的，消费者对这一标志认可度高，也带动了当地农民增收。”

地理标志农产品卖得好，还得益于便捷的物流体系。“仙居杨梅就是地理标志农产品。凌晨腾起的水汽与白天光照带来的甜分融合，此时口感最佳。”浙江仙居新农人郭帅介绍，采摘下来的杨梅迅速用冷风吹干送入冷藏室，并马上包装进入运输链，才能最大限度保持鲜味。“江浙沪次日达、一般城市双日达的特快物流，使杨梅的新鲜口感得到保证，也让更多消费者尝到了咱们的好味道。”郭帅说。畅通的物流扩大了农产品销售半径。过去只能在本地和周边销售的时令性强的地理标志农产品，如今坐上飞机、火车、冷链货车，送到全国各地，从产地直达餐桌。

管好用好地理标志产品

——建立以地理标志产品生产为主导，储藏、加工、运输、销售、文旅等上下游产业联动的发展格局，积极推动地理标志互认

如何管好、用好地理标志产品？

据了解，为推动地理标志农产品更好发展，国家出台多项政策，规划了“路线图”。

2021年，农业农村部印发《农业生产“三品一标”提升行动实施方案》，明确到2025年，育种创新取得重要进展，农产品品质明显提升，农业品牌建设取得较大突破，农业质量效益和竞争力持续提高，绿色食品、有机农产品、地理标志农产品数量达到6万个以上。

今年3月，中国绿色食品发展中心印发《2022年绿色食品、有机农产品和农产品地理标志工作要点》，提出深入推进地理标志农产品保护工程，示范保护一批地理标志农产品，全年计划登记200个农产品地理标志。

5月30日，农业农村部办公厅印发《关于做好2022年地理标志农产品保护工程实施工作的通知》提出，今年在全国范围内再重点支持200个地理标志农产品发展。通知明确，要构建产品特征品质指标体系，推动分等分级和包装标识，促进产品特色化。以传统生产方式为基础，结合现代农业新技术新装备的应用，构建全产业链标准体系和标准综合体，加快关键环节标准制修订。

“一系列政策出台，为发展农业地理标志产品提供了参考。”周清杰认为，推动促进地理标志农产品产地溯源机制的建立也应是未来工作重点。“由于这类农产品比普通产品定价更高、获利更多，容易出现以次充好的现象。”周清杰说，“应充分利用数字化手段，探索建立生产、经营、流通、销售等全环节数字化、智能化，实现原产地可溯源机制透明，加强监督，保证消费者买到手的是正品、优品。”

推动地理标志互认，为中国优秀农产品“走出去”添了一把柴，开拓了更广阔的海外市场。

2021年3月，中欧地理标志协定正式生效，目前双方已经顺利实现共244个地理标志产品的互认互保。中国的六安瓜片、安溪铁观音、库尔勒香梨、安丘大葱等地域特色农产品纳入其中。

制定统一的团体标准帮助行业健康发展、搭建良好的常态化沟通平台助推优质产品走出国门、有力促进中欧双边贸易关系的发展……中欧地理标志互认一年多来，既服务中国市场，也利好了海外出口。在山东，金乡大蒜作为中欧地理标志互认产品，今年已累计实现出口超55万吨，同比增长超八成。

“从长远看，发展地理标志农产品，不是打造一批‘爆品’即可。要考虑让产业链延伸、融合，衍生发展更多产业。”周清杰认为，应推动地理标志产业实现跨界融合发展，建立以地理标志产品生产为主导，储藏、加工、运输、销售、文旅等上下游产业联动的发展格局，促进地理标志与旅游、文创等关联产业相融互促，加快形成完整产业链。

链 接

农产品地理标志，是指标志农产品来源于特定地域，产品品质和相关特征主要取决于自然生态环境和历史人文因素，并以地域名称冠名的特有农产品标志。

地理标志农产品主要包括两类：一是来自本地区的种植、养殖产品；二是原材料全部来自本地区或部分来自其他地区并在本地区按照特定工艺生产和加工的产品。