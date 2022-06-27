APP购买视频VIP后仍广告不断？中消协律师：买之前要看清服务条款

随着移动互联网融入大众生活的方方面面，在诸多消费场景中，APP“自动续费”服务一直饱受诟病。自2021年9月以来，多款APP自动续费取消难的问题就被《人民日报》等媒体曝光，工信部、中消协等部门也予以通报、要求整改。但是部分APP仍存在不同程度的打“擦边球”现象，在人民投诉平台上关于此类问题的投诉也一直居高不下。

近日，在人民网联合中国消费者协会推出《消费洞察》栏目系列访谈中，围绕被“自动续费”，你的会员费用是否还能退回这一主题，中国消费者协会有关专家进行了解答。

有消费者反映，自己购买了某视频网站的会员VIP服务后，虽然视频开头可以跳过广告，但剧中的广告却一个也没少，暂停页面来一个，片尾再来一个，中途弹窗再来几个广告。那么，平台的这种行为是否合理？对此，中国消费者协会律师团律师、北京市律师协会消费者权益法律专业委员会主任芦云表示，问题的关键在于，视频网站制定的会员VIP服务条款是否合理。

芦云举例，比如平台在消费者购买会员服务时，有没有尽到告知义务？包括是否可以免看开头广告，观看中途暂停了之后再继续时，中间广告能否免除，以及每个广告的时长，有没有在会员权益中进行充分地说明和告知。

芦云说，平台是会员VIP服务规则的制定方，并且这个规则是可以变化的，所以，有个别平台会在消费者不知情的情况之下调整了规则。消费者购买的初衷是免掉所有广告，但在使用过程中发现，只把开头的广告免了，中间的广告却比开头的更长，甚至还通过其它方式变换会员的权益规则，把广告又重新加进来。

“如果购买了会员VIP服务之后，平台反而通过其它方式推送广告，消费者根本没有享受到相应的服务，这是不合理的，甚至是违约的。所以，消费者在购买会员VIP前一定要查看清楚，明确哪些广告可以减少，时长缩短到多少。”芦云说，同时也应当关注会员权益的相关条款有没有发生变化。对于涉及的格式条款，在《消费者权益保护法》和《民法典》中都有相应的规定，如果对格式条款的理解有不同意见，司法上认定为对提供格式条款一方不利的解释。

芦云表示，希望视频网站在制定相应的平台规则和会员权益时，考虑到合法、合规的同时，也需要考虑到合理性，让会员在购买服务之后，能够真正享受到服务，才能吸引更多会员购买服务。