消费者要看产品质量证明，一些商家却遮遮掩掩

目前，多家电商平台已启动“6·18”大促，但消费者在“买买买”的同时，也要擦亮眼睛，避免购物后面临维权难问题。根据相关法律，经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量等信息应当真实、全面。记者近日调查发现，一些商家会在商品页面主动提供产品质量证明，或在消费者索要时提供，但也有一些商家遮遮掩掩，设置障碍或无法提供。

近日，一位北京消费者在帮宝适京东自营官方旗舰店购买的婴儿纸尿裤拆开有刺鼻的味道，遂向商家索要产品质量证明。商家先是拒绝，后又表示签订保密协议后才能提供。该消费者经过一周的时间，通过多种途径维权，才最终拿到商家提供的产品质量检验报告。不过，此报告并非该消费者购买产品所在批次的检验报告。商家给出的理由是：随机抽样检查。

RO（反渗透）膜是反渗透净水器的核心零部件。某净水器品牌表示，其RO膜的更换周期为3年。但有消费者购买该品牌RO膜1年多，就被提示要更换。该消费者向商家索要支撑“3年一换”的相关实验证明，商家却无法提供，只是表示使用时效需结合实际情况及当地水质。

根据消费者权益保护法，消费者有权根据商品或者服务的不同情况，要求经营者提供商品的性能、等级、检验合格证明等有关情况。

江苏省泰州市中级人民法院今年3月公布的一起保护消费者权益典型案件显示，沈某向某装饰公司订购瓷砖，使用后双方产生争执，沈某以装饰公司销售时未提供产品合格证为由，要求装饰公司交付产品合格证。法院认为，装饰公司在交付瓷砖时未提供合格证，属于未全面履行合同义务，判决装饰公司于判决发生法律效力之日起10日内向沈某提供瓷砖合格证。

记者以“拒绝提供质量证明”为关键词在黑猫投诉平台搜索发现，有上千条相关投诉。有消费者发现其购买的一双鞋出现大面积脱胶，要求商家提供正品授权及经销许可文件遭到拒绝；有消费者要求某售卖棉被的商家提供经销证明、质量检验证明等，被商家质疑是在找茬；有消费者要求某家居用品商家提供产品质检证书，被告知暂时无法提供，如果产品有质量问题，消费者可以提供证明并退货……

对此，北京星竹律师事务所律师郝旭东表示，由于消费者举证产品质量问题往往存在各种困难，处于强势地位的商家会拖延甚至不提供产品质量证明，或者对此设置各种障碍。此外，商家不提供产品质量证明，也可能是相关检测报告与宣传不符。不过，根据相关法律，即便消费者购买的商品没有质量问题，也有权向商家索要相关质量证明。（记者杜鑫）