电子产品安全强制性新国标发布

本报北京7月27日电 （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局（标准委）近日发布新修订的强制性国家标准《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》，该标准将于2023年8月1日正式实施。这一标准将全面提高电子产品设计、生产、检测认证、销售、使用等各环节安全保障水平，守牢安全底线。7月26日，市场监管总局召开专题新闻发布会，对新版国标进行解读。

近年来，无线充电功能使用广泛，消费者可能会将钥匙、硬币等金属物品放置于无线充电器上，无线充电器通过能量传输可能会让金属物品产生高温并带来灼伤、着火等危险。对此，新国标明确要求无线充电器需要具备识别金属异物的功能，并及时停止对异物进行能量传输。随着电子设备多媒体功能的普及，头戴式耳机、蓝牙耳机等产品深受消费者青睐。新国标提出了安全要求，要求耳机音量在一定时间内累计超过规定限值以上时，电子产品应该给出警告并要求使用者确认，在不确认的情况下则自动降低到安全音量。对于采用可充电电池供电的便携式电子产品，新国标重点考虑电池安全问题，规定了电池过充电保护、温度保护、外壳防火、跌落防护等安全要求。

新版国标实现了产品生产、检测、抽查“一把尺子”，减轻了企业负担，提高了市场运行效率；新版国标对无线充电、蓝牙耳机等新技术带来的新隐患，提出具体的安全要求和测试方法，从防电击、防着火、防过热、防声光辐射等多方面保护人身财产安全；新版国标主要技术内容与国际保持一致，企业按照新版国标生产电子产品就能符合国际安全评估体系要求，消除了国际贸易技术壁垒，助力我国电子产品“走出去”。

据介绍，国家市场监管总局将会同有关部门跟踪新国标的实施情况，指导电子产品CCC指定认证机构和实验室按照新国标要求加强认证检测能力建设。

《 人民日报 》（ 2022年07月28日 06 版）