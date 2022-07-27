有关柠檬水的10个问答

随着天气越来越热，人们对于柠檬却越来越喜欢，最受欢迎的莫过于柠檬水了，不过对于柠檬水，大家一定还有不少疑问，今天挑十个问题来解答一下。

问：泡多浓才叫柠檬水？

答：一定要淡，不加糖能量低。

柠檬水，是非常非常淡的，属于只有一点柠檬香味的饮品。它绝对不是柠檬汁饮料，没有很明显的酸味。这一点务必要弄明白，否则后面各个问题的答案就不一样了。

喝柠檬水是为了补水，不是为了自制甜饮料。和白开水相比，柠檬水因为多了那么一丁点柠檬味道，显得更清新、更好喝一点。

柠檬泡水一定要淡。一片带皮柠檬要泡一扎水，能倒3-4小杯。一个大柠檬可以泡5-7升的水，足够一个人喝两三天的。

这样的柠檬水没有很浓的酸味，不加糖或蜂蜜即可饮用，所含能量几乎可以忽略不计，可以算是零卡饮料了。

问：柠檬水怎么泡？热着还是凉着喝？

答：不去皮、但最好去籽，推荐先热水泡再晾凉。

泡柠檬水时，切的柠檬片一定要连果皮一起切，因为皮的部分含类黄酮更高，柠檬精油也主要在皮里面，是柠檬水淡淡香气的来源。切片一定要薄，薄切则柠檬皮中的香气成分容易泡出来。柠檬的种子中含有非常苦的柠檬苦素。籽切开之后，就会把强烈的苦味释放到水里，所以泡的时候最好去掉籽。

先用热水泡，然后晾凉，再冷藏一下，可以达到最佳的香气和口感状态。这是因为，热水能更好地提取出柠檬皮中的香精油。但是，热的时候酸和苦的风味也会稍微重一点。晾凉之后喝，味道会更为清雅宜人。

问：热水会摧毁柠檬中的维生素C？

答：柠檬维C含量比想象的低，且维C在酸性条件下耐热性好。

实际上，泡柠檬水并不是为了喝大量维生素C。柠檬的VC含量比很多人想象中要低，只有30-50毫克/100克，和普通绿叶蔬菜的水平差不多。既然绿叶菜我们都能扔进锅里炒、煮，为什么柠檬不能泡在热水里呢？小白菜、圆白菜、芥蓝、青椒、菜花等日常蔬菜，才是维生素C的主力来源。虽然加热烹调会损失维生素C，但如果你做好马上吃的话，损失也不过是一半左右。

由于柠檬的酸性较强，而VC在酸性条件下耐热性较好，没有想象中那么容易损失，泡柠檬片的水温度高于60摄氏度也完全没问题。

问：一天用不完的柠檬怎么存？

答：可用保鲜膜包上，柠檬就算表面变干内部仍然多汁。

柠檬果实的储藏性相当好，柠檬久存的问题主要是表面变干，但干了之后仍然可以用，内部仍然多汁，放一个月都没问题。切片后没用完的柠檬用保鲜膜包上，在冰箱冷藏室的保鲜盒里放两三天，是没问题的。

这是由于柠檬酸度很大，大部分微生物往往知难而退。只有霉菌还想进攻它，但在pH3以下的条件下，霉菌长得也比较慢，两三天不足以让它们在柠檬表面上长出菌落来。

柠檬干也可以用来泡水，但因为皮的香气已经失去，维C也有损失，但仍然可以用来做柠檬茶，提供柠檬酸和钾元素。

问：胃病患者不能喝柠檬水？

答：还不如可乐之类的饮料酸性强。

有人说柠檬水酸性太强会刺激胃，胃酸过度和胃食管反流的人更不能喝。

但实际上，如果用一片柠檬来泡一大瓶水，泡出来的柠檬水味道很淡，根本没有可乐之类甜饮料那么酸，也不至于会造成胃溃疡——又不是喝纯柠檬汁（纯柠檬汁pH2.5左右，和可乐相当）。

胃酸过多的人只需把柠檬水尽量泡淡一点就可以喝，因为少量的柠檬酸是有利于胃黏膜修复的。对于消化不良者来说，在淡柠檬水中加薄薄一片姜，佐餐饮用，对促进消化液分泌还有好处。

问：减肥的人适合柠檬水吗？

答：不加糖的话是不错的饮料。

对减肥者来说，淡柠檬水是个不错的饮料，柠檬的含糖量仅有0.5%左右，还不到草莓的十分之一。按我国营养标签法规，低于0.5%的含糖量，就可以合法标注为无糖。

酸味的食品，配上一点糖，总是会令人特别着迷，柠檬水也一样。凉的柠檬水加一点蜂蜜，会感觉特别清凉解渴。

有甜味的柠檬水如果按5%的糖来算，一纸杯（200克）加糖蜂蜜水中就含能量 40千卡，如果喝两杯，就相当于吃1/4碗米饭。所以需要控制体重的人还是需要限量的，不能因为蜂蜜柠檬水好喝就每日豪饮。

问：柠檬水适合痛风患者饮用？

答：不加糖的淡柠檬水适合喝。

柠檬水中的主要成分是柠檬酸、钾、维生素C和一些多酚类抗氧化物质，以及微量的柠檬精油。

含钾这一点对于痛风和高尿酸血症患者特别有好处，因为钾有利于让尿液呈现碱性，此时尿酸较容易被身体排除，可以减少痛风发作的危险。维生素C和多酚类抗氧化物质都有利于降低炎症反应，这对于痛风患者也是一个优点。

痛风患者需要大量喝水，以便稀释尿液，排除尿酸。而淡柠檬水是补水的好选择，对很多人来说，比喝白水更容易喝进去。

所以，不加糖的淡柠檬水非常适合痛风和高尿酸血症患者。只是必须泡得够淡，不要加糖。加糖就是甜饮料，甜饮料促进内源性尿酸合成。

问：淡柠檬水适合肾结石患者饮用？

答：柠檬酸有利于肾结石的预防。

有人说柠檬水不能和富含钙的食物一起吃，钙和柠檬酸会结合成沉淀，甚至在体内生成结石，肾结石患者不能喝，这可就是谣言了。

柠檬酸钙微溶于水，似乎不高，但柠檬酸钙却是制作钙片的良好材料，因为它不需要胃酸帮忙就能被人体吸收。

实际上，柠檬酸不会像草酸那样促进肾结石，相反，柠檬酸等有机酸是有利于食物中钙、镁、铁、锌等多种矿物质吸收的。研究证明摄入柠檬酸有利于肾结石的预防，甚至柠檬酸钾已经用于肾结石的治疗当中。

同时，为了预防尿液浓缩，结石复发，肾结石患者也要多喝水。所以，结石患者适合喝淡柠檬水。

问：高血压和糖尿病患者都适合喝柠檬水？

答：适合，不含咖啡因、没有单宁物质，不影响吸收。

不加糖的淡柠檬水中没有钠，几乎不含能量，而含有钾、少量维生素C和少量类黄酮物质，很适合高血压、冠心病和糖尿病患者等慢性病人日常饮用。

钾能够对抗钠的升压作用，类黄酮有利于胰岛素敏感性，维生素C对血脂代谢也有帮助。不过这些成分的含量都不太高，所以并不能认为柠檬水有什么治疗效果。

最关键的是，它不提供糖，也不提供钠，热量可忽略，用来替代甜饮料是非常好的选择。

和茶相比，淡柠檬水的抗氧化性质虽低一些，但因为它不含有咖啡因，没有那么多单宁物质，不影响消化吸收。

问：可以用其他水果泡水喝吗？

答：大部分水果都比柠檬含糖量高。

各种水果都可以加到水果茶里，但它们比不上柠檬——因为它们都含有较多的糖。

一旦泡水，糖被稀释，就会觉得不好喝了。只有柠檬水，本来就不甜，所以泡淡点可以直接喝。总之，那些喝白开水觉得淡而无味，又不爱喝茶或对咖啡因敏感的人，不妨试试淡柠檬水来替代甜饮料。但千万不要把柠檬水变成“泡柠檬+糖”的组合！

（中国科协聘科学传播首席专家）