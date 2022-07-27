传统技艺变成了“新国潮”

视频详解传统工艺、开课介绍产品内涵、请非遗传承人走进直播间为网友答疑解惑……非遗品牌进行一系列“触网”尝试，拓宽传统工艺产品的宣传平台和销售渠道。文化和旅游部、教育部、科技部等十部门日前印发《关于推动传统工艺高质量传承发展的通知》，提出通过线上线下结合的方式销售推广传统工艺产品。

“触网”传播非遗文化

“制醋的最后一个环节是酿晒，经过酿晒后的醋有什么特别之处？”“将煎煮过的熟醋装入陶坛中，放在自然通风的地方，至少摆放半年。存放时间越长，味道越醇香……”在中国醋文化博物馆的微信视频号里，推介人小刘在直播中将醋文化的历史娓娓道来，吸引不少人点击观看。

镇江恒顺香醋酿制技艺是国家级非遗项目，受新冠肺炎疫情影响，展示该技艺的江苏镇江中国醋文化博物馆自2020年起游客接待量有所下降，景区门票、产品销售等方面损失不少。为了将疫情带来的影响降至最低，该馆积极探索线上直播模式，推出“小刘带你游醋博”“云游醋博”等新媒体产品。据了解，醋香满溢“云端”让中国醋文化博物馆成功实现自救，该馆营收明显增加，线上传播渠道也进一步扩大了非遗技艺的知识普及与品牌传播。

专家指出，传统文化不断“触网”，为扩大自身影响力打开一扇大门。互联网传播载体进一步激发了传统工艺产品的内生动力，更多消费者拥有了接触、使用传统工艺产品的机会。

线上售卖扩销路

借助技术优势，网络平台正日渐成为传统文化数字化保护、传承、传播、销售的重要渠道。以短视频平台为例，抖音《2022非遗数据报告》显示，过去一年里，抖音平台上国家级非遗项目相关视频播放总数达3726亿次，获赞总数为94亿次，抖音视频覆盖的国家级非遗项目达99.74%。此外，在抖音“非遗合伙人计划”“看见手艺计划”等活动的助力下，非遗项目直播场次同比增长642%，获直播打赏的非遗主播人数同比增长427%，濒危非遗视频播放量同比增长60%。

在北京京和文旅发展研究院院长范周看来，数字经济正在重塑非遗文化的发展环境，不仅可以让公众更便捷直观地感受非遗的文化内涵，也能运用数字化手段保护和展现传统文化的生命力，不断实现传承与创新。

据悉，从2020年开始，文旅部非遗司在每年的文化和自然遗产日，与电商平台合作推出“非遗购物节”。今年，“非遗购物节”更是亮点纷呈，非遗产品、老字号等悉数亮相，不少平台纷纷设立传统工艺产品销售专区，扩大了产品销路。在北京，包括同仁堂、内联升、全聚德、六必居等在内的18家老字号，联合互联网平台共同推出“走进非遗”的新玩法。

文旅部最新数据显示，在今年6月文化和自然遗产日期间，各地共举办了6200多项非遗宣传展示活动，其中线上活动达2400多项。线上直播与线下展示相结合，让非遗产品融入日常生活，吸引更多年轻消费者关注和购买。

科技赋能前景广

今年端午节期间，以“粽子”和“龙舟”等端午文化符号为灵感、融合了湖北宜昌特色文化元素的12款数字藏品正式上线发售，价格为38元至68元不等。据了解，在数字藏品上线当天，总参与人数便达52277人，而在第二天下午正式开售时，2.4万份数字藏品不到3分钟便全部售罄。以数字艺术语言宣传中国传统节日，在弘扬传统文化的同时，也一定程度上提高了城市的知名度。

今年初，数字藏品在非遗文化圈开始试水。业内分析人士说，技术的进步让大家可以随时随地欣赏一幅优秀作品，感受传统文化，也提供了更广阔的欣赏视角。例如，数字藏品借助区块链技术，生成数字凭证，而通过建模技术，一件作品可以360度全方位欣赏，还能够了解到作品的完整成型过程。

依托区块链、5G、人工智能等技术，通过数字空间建模、虚拟现实、3D打印等手段，传统文化的线上呈现带给网友更具沉浸感、真实感、交互性的体验。同时，为传统工艺产品找到更多使用场景，正成为业内积极探索的方向。专家指出，得益于科技赋能，一些传统技艺正在变成“新国潮”，记录、表达和传承的方式也更趋多元，新技术不断为传统文化的传播打开新思路，传统工艺的未来发展更加可期。