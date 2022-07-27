绿色智能家电消费再迎利好

在国新办日前举行的国务院政策例行吹风会上，有关部门负责人就促进绿色智能家电消费的最新情况作了介绍。商务部副部长盛秋平介绍，家电消费是居民消费的重要组成部分，是传统消费的“四大金刚”之一。2021年，全国限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额达到9340亿元，占限额以上单位商品零售额的6.1%，带动家电流通和生产服务等行业就业480多万人，在稳增长、促消费、扩就业等方面发挥着重要作用。

盛秋平说，商务部会同工业和信息化部、国家市场监管总局等部门研究提出的《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》（简称《措施》）将于近期发布。新一轮促进绿色智能家电消费的利好措施主要有以下几个方面：

开展全国家电以旧换新活动。《措施》立足发挥市场主体作用，聚焦广大群众家电更新换代需求，提出开展全国家电以旧换新活动，发挥政府部门、行业协会、电商平台和家电生产、流通、回收等企业的作用，通过政府支持、企业促销等方式，全面促进绿色智能家电消费。

推进绿色智能家电下乡。《措施》聚焦补齐乡村市场的短板，提出深化县域商业建设行动，指导地方统筹用好相关资金，改造提升乡村家电销售、配送、维修、回收网点，推进绿色智能家电下乡。

强化全链条服务保障。《措施》聚焦家电产品生产、消费、售后服务、回收等全过程领域，提出优化绿色智能家电供给，推行绿色家电、智能家电认证，推进智能家电标准兼容互通，用好消博会、进博会等重要展会平台，便利国际优质家电产品进入中国市场。实施家电售后服务提升行动，完善家电配送、安装、维修服务，推进全链条服务标准化，培育一批售后服务领跑企业，进一步保护消费者合法权益，切实增强消费者的获得感。

夯实基础设施支撑。《措施》聚焦城乡基础设施对家电消费使用的支撑作用，提出加强废旧家电回收利用，开展回收目标责任制行动，支持家电回收网点、绿色分拣中心建设。同时，构建废旧物资循环利用体系，加快城镇老旧小区改造，实施农村点网巩固提升工程，全面实施千兆光纤网络部署工程，深入推进5G应用“扬帆”行动计划，加大用电用水用气用网保障，持续释放消费潜力。

“用户如果想吃北京烤鸭，在冰箱屏幕上直接点击下单，就可以收到从北京寄来的特色烤鸭的原辅料。”工信部消费品工业司司长何亚琼在描述智能家居场景时说，促进绿色智能家电的消费，既是支撑经济增长的需要，更是推动产业提质升级的需要，也是增强人民群众的幸福感和获得感的有效途径。

针对居民较为关心的废旧家电处理问题，商务部流通业发展司司长刘德成说，《措施》将从促进废旧家电回收行业发展、开展回收目标责任制行动、加快废旧物资循环利用体系建设等方面入手，为激发家电更新消费提供强大支撑。“我们将聚焦废旧家电回收，指导各地加快回收网点建设，培育一批多元化的回收企业，改善回收处理的设施条件，提升回收人员的技术水平，打通生产回收拆解利用的链条，力争让老百姓动动手指、打个电话，足不出户就能把废旧家电妥善处置。”刘德成说。