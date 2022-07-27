第二届中国国际消费品博览会侧记

碧海蓝天、云帆点点，海南再次吹响开放号角。7月25日至30日，第二届中国国际消费品博览会在海南海口举行。

当前，国内疫情多发散发、全球经济复苏艰难，在国际国内形势更趋严峻复杂的背景下，举办第二届消博会意义非凡，不仅有利于更好发挥消费对经济发展的基础性作用，还有利于联通国内国际两个市场，助力构建新发展格局。

全球精品亮相，助力消费复苏

作为全球消费精品展示交易平台，第二届消博会总面积达10万平方米，较首届增长25%，有1600多个国际品牌和1200多个国货品牌集中亮相，600多个全球新品首发首秀。

美妆、珠宝、葡萄酒、时装……循着悠扬琴声，记者来到法国国家馆，展馆上方设有玻璃拱顶，下方是联通不同街道的拱廊购物街，仿佛置身巴黎街头。作为本届消博会的主宾国，法国有近250个品牌参展，成为除中国外参展规模最大的国家。

八大展馆，各有精彩。行走消博会场馆，消费升级浪潮扑面而来。

带上蒸汽眼罩、享受舒适按摩，傲胜（OSIM）展厅里，不少观众正在试用按摩椅。展台面积扩大1.25倍，两款新品首发，与首届消博会相比，傲胜参展规模进一步提升。“消博会是提升品牌影响力、触达更多消费者的重要展示窗口。我们希望向更多消费者传递健康管理方面的理念。”傲胜北亚区品牌管理营销副总经理林晓慧说。

“尽管受到疫情影响，但中国消费市场升级步伐仍在继续，消费韧性强、潜力足的特点没有改变。”雀巢大中华大区集团事务及可持续发展副总裁方军涛表示。

搭桥梁促合作，推动自贸港建设

太古集团在海南三亚设立外商投资性公司；历峰集团在海口注册全资子公司，打造辐射亚太地区及中国内地的区域总部基地……首届消博会后，一大批项目先后落地海南。

搭建桥梁、促进合作，消博会已成为海内外企业了解海南、走进海南的一扇重要窗口。

25日开幕式当天，路威酩轩集团就与海口综合保税区正式签署合作备忘录，确定路威酩轩香水化妆品中国区旅游零售供应链中心将落户海口综保区。“充分发挥‘自贸港+综保区’政策叠加优势，我们将在海口综合保税区建设自营保税仓库，提升整体供应链效率，‘零距离’服务日益增长的海南免税市场。”路威酩轩大中华区总裁吴越说。

高达6米的室内过山车、5.6米的摩天轮……富德集团与三丽鸥将三亚Hello Kitty度假区“搬”到了现场，400平方米沉浸式乐园吸引了不少观众。“得益于海南自贸港自用生产设备‘零关税’等政策优势，度假区建设顺利推进，将于2025年正式对外运营。”富德集团投资发展部总监周华流介绍。

持续释放展会溢出效应，本届消博会通过线上线下举办100多场论坛、推介等配套活动，充分展现海南自贸港独特区位、政策、生态和营商环境优势，吸引更多海内外企业前往海南投资兴业，助力中国特色自由贸易港建设。

“正式开展仅半日，前来咨询登记落户海南各项政策的企业就达20多家。”海南自贸区全球贸易之窗管理有限公司策划总监苏扬表示，为了更好服务中外企业投资海南，公司在消博会现场搭建了一站式商务平台，为企业提供投融资政策介绍、人力资源优化等各项服务。

引进来走出去，服务构建新发展格局

展馆面积达到625平方米，连续参展的欧莱雅集团携旗下众多品牌重磅亮相。“第二届消博会的举办体现了中国扩大开放的坚定决心，我觉得消博会的主题‘共享开放机遇 共创更美好生活’非常贴切。”欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞表示，今年是欧莱雅进入中国25周年，我们将继续在中国投资，与中国伙伴一道共享开放机遇。

既敞开怀抱与世界共享中国机遇，也助力中国企业走向世界舞台。本届消博会增设5000平方米的国货精品馆，支持国内消费精品和企业走向世界，有效促进国内国际双循环，服务构建新发展格局。

国瓷永丰源的月亮时光茶具吸引了不少参展商的目光，这家总部在深圳的陶瓷企业带来了约800套产品。“消博会已成为各国企业贸易往来、加强合作的重要平台，有助于我们提高企业国际知名度，开拓更广阔的市场。”国瓷永丰源品牌运营部副总理肖文科说，目前，企业已陆续收获了很多有合作意向的客户。

祝安香氛带来了十几个系列、上百件产品参展。“消博会是一个市场关注度非常高的全球性消费品展示平台，对我们来说，是进一步打开国内国际市场的机遇。”祝安香氛中国市场部副总经理孔冠文介绍，目前，公司已经在欧洲多个国家建立了品牌营销中心和香氛研发工作室，正不断融入“一带一路”和RCEP大市场，努力打造世界级香氛品牌。

《 人民日报 》（ 2022年07月27日 02 版）