推动ESG工作标准化 中国飞鹤等共同编制的报告指南发布

7月24日，ESG中国论坛2022夏季峰会在京召开，会上，中国社科院研究团队、中国飞鹤等共同编制的《中国企业社会责任报告指南5.0（CASS-CSR5.0）》（下称《指南5.0》）同步发布。

很长时间以来，国内ESG信披存在着无细化指引、筛选框架困难、国际标准“水土不服”等众多问题，在此背景下，ESG报告指南应运而生，并成为了全球报告倡议组织（GRI）认可的国别标准。从2009年1.0版本到2022年5.0版本，十余年积累，指南已成为中国企业编写社会责任报告的重要参考。

如今，中国社科院研究团队、中国飞鹤等共同发布的《指南5.0》，力图形成一份要素全面、流程规范、体系完善的ESG报告编制手册,更好地指导我国上市公司编制高质量的ESG报告。

飞鹤建成“全产业链生态循环项目”，同时采取了多种方式大力降低碳排放量，将绿色低碳实践深度融入到生产运营各个环节，助力国家双碳目标的实现，也为社会提供了可复制的经验，极具社会、经济和环境效益。与此同时，飞鹤还积极参与ESG调研课题以及国际国内ESG标准的制定，以此助力ESG工作整体水平的提升。

此前，中国飞鹤与国务院国资委、中国社科院经济研究所合作,参与编制《环境、社会及治理(ESG)基础教材》，为中国ESG教育及ESG评价标准建设提供专业支撑。并且还与中星责任云合作编写了《企业公益蓝皮书(2021)-基于第三次分配的视角》，为企业开展公益慈善活动提供有益参考。

“面向未来，我们将更加深入贯彻双碳、乡村振兴等国家战略，为共创人与自然和谐共生的美好未来，做出更大的贡献。”中国飞鹤有限公司董事长助理赵军辉在发言中表示，飞鹤将贯彻ESG理念和标准，全面构建可持续发展战略体系，铸强产业生态，增强科技实力，实现更高质量的绿色发展、创新发展。