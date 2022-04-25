中国飞鹤以第三名成绩入选乳制品上市公司ESG指数

4月24日，ESG中国论坛2022春季峰会在京召开。会上发布“大公责任云上市公司ESG指数”。凭借在生态环保、社会责任等方面的优异表现，中国飞鹤入选乳制品上市公司ESG指数，以70.7分位列第三名。

据了解，“上市公司ESG指数”通过分批次选取社会关注度高、影响力大的重点行业，构建指标体系，综合评价行业内上市公司的ESG表现，为资本市场ESG投资提供参考。首批聚焦煤炭、电力、乳制品、酒业四个行业，发布四大行业ESG指数。

近年来，可持续发展重要性日益显现，ESG表现成为投资市场评判上市公司的标准之一。随着气候变化的广度和深度逐步强化，减碳刻不容缓，这已成为包括乳业在内众多行业的重要议题。为数据化评估企业ESG表现，本次峰会发布了煤炭、电力、乳制品、酒业ESG指数。其中，乳制品上市公司ESG指数以25家乳制品上市公司为评价样本，从ESG治理、社会价值、风险管理三个维度评价企业ESG水平。研究发现，乳制品上市公司ESG指数平均得分43.1分，整体处于三星级水平。

中国飞鹤用实际行动探索绿色、低碳的发展模式。例如，全产业链“双碳闭环”模式，打造完整的农、牧、工降碳链条，将绿色低碳实践融入产业链的每个环节。近年来开展的“规模化生物天然气与有机肥循环综合利用项目”，实现以畜禽粪污和玉米秸秆为原料，通过高浓度厌氧发酵，制取生物天然气和有机肥，为我国寒区玉米秸秆和畜禽粪污资源的循环利用提供了可复制的经验。目前，已有克东、甘南、克山三个项目实现投产，每个项目可解决约10万亩农田玉米秸秆的离田回收和万头奶牛场粪污的无害化处理，年产生物天然气700万方，年产5万吨有机肥，还田后能让1.4万亩黑土地有机质含量增加1%。

此外，中国飞鹤还积极开展工厂减碳行动，打造绿色牧场和绿色工厂。目前，吉林工厂、泰来工厂已被认定为省级绿色工厂。近年来，公司投入大量资金开展“煤改气”工程，淘汰落后燃煤锅炉。截至2021年底，“煤改气”工程累计投入5千万元，减排二氧化碳17.7万吨，相当于减少6.8万吨标煤燃烧；同时，推广WCM世界级制造体系，通过设备改造和流程优化，降低工厂建设、运营过程中的碳排放。2020年工厂减排二氧化碳约487.31吨；创新推行将奶粉罐供应商引入工厂的“厂中厂”模式，在降低运输成本的同时，有效减少运输带来的能源浪费和汽车尾气排放。截至2020年底，已有5家工厂建设了“厂中厂”。2019年至2020年，“厂中厂”模式合计减排二氧化碳531吨。

中国飞鹤充分发挥产业集群规模效应，以产业发展、医疗健康、教育助学为抓手，探索出全产业链帮扶模式，推动乡村振兴。公司创新“造血式”产业帮扶模式，以产业发展带动县域经济发展，促进农民增收：据统计，累计纳税155.52亿元，创造15万个就业岗位，拉动15万农民增收致富；同时，还带动黑龙江省100多万亩耕地增值，有效促进上下游相关产业协同发展。除了产业帮扶之外，公司还先后为甘南、克东等11县多家医院捐赠国际先进医疗设备，并开展“慈善光明行”活动帮助眼疾患者，通过“温暖向阳大爱无疆”活动为学子提供营养支持；还连续10余年开展“鹤心助学助教计划”，升级学校基础设施，为学生发放助学金。