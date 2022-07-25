打造胸痛中心全域模式 提升优质诊疗服务可及性

从疾病的预防、诊断到治疗都离不开高质量的诊断解决方案。诊断在对抗疾病和应对日益复杂的医疗挑战方面发挥着主导作用，对于持续改善人民的健康具有重要价值。今年，人民好医生推出“诊断的价值”系列访谈节目，邀约各疾病领域专家、学者，共同探讨最紧迫的疾病挑战和最前沿的医学新知，揭示诊断在疾病全周期管理中所发挥的不可估量的价值。

我国心血管病患病率处于持续上升阶段，其中，急性心肌梗死等胸痛疾病尤为凶险，是导致心血管病患者死亡的主要原因。近日，人民好医生特邀中国胸痛中心联盟执行主席、北京大学第一医院心内科教授霍勇，首都医科大学附属北京安贞医院检验科主任袁慧共同开启“诊断的价值”系列访谈首期节目：“关注胸痛，优化诊疗——胸痛中心打造全域模式，助力健康中国2030”。

如何早期发现急性心肌梗死？

当出现哪些症状时需要引起警惕？霍勇介绍，急性心肌梗死发作时表现为持续性心前区或胸骨后压榨性剧烈疼痛，伴有持续长时间的胸闷、压痛、呼吸困难、大汗等症状，持续时间一般大于30分钟，这时需要尽快就医。

哪些检测项目可以早期发现心肌梗死高危患者？袁慧表示，针对表现为急性胸痛或伴有呼吸困难的急诊患者，除心电图外，还可以通过心肌标志物如高敏肌钙蛋白检测、NT-proBNP检测，对患者进行鉴别诊断、危险分层及预后评估，并制定早期的诊断治疗方案。

如何提升胸痛患者救治能力？

对于胸痛患者的救治，时间就是生命。胸痛中心作为急性胸痛重要的救治网络，为患者第一时间得到有效救治提供了保障。

“在政府支持下，各医疗机构积极推进胸痛中心建设，目前已实现100%省级覆盖，93%地市级覆盖和97%县域覆盖。”霍勇提出，“胸痛中心实际上是一种高效、科学、可推广的医学模式，通过提高诊断质量和效率，尽快使患者进入合理治疗流程，能够明显改善患者救治效果，显著提高患者院内院外的长期生存率。”

谈及诊断的质量和效率，袁慧认为，心肌标志物在胸痛患者诊疗中具有不可取代的重要作用。首都医科大学附属北京安贞医院在两年前与国际同步升级使用第四代高敏肌钙蛋白T检测，对于急诊胸痛患者的检测项目均控制在60分钟内出报告，为救治患者“争分夺秒”。

如何推进胸痛中心全域模式？

霍勇表示：“全域模式是未来胸痛中心发展趋势，希望可以通过胸痛中心重大疾病救治模式，实现院内院外一体化诊疗服务，将医院救治能力和区域救治需求紧密结合，形成一个全覆盖的区域内救治体系，这对于提高患者救治效率、优化全病程管理将起到重要的作用。”

为实现全域模式，霍勇认为这既需要有关部门出台相关政策，从县医院到乡、村医院实现医疗质量的提升和诊疗体系的改善，也需要企业不断研发创新和提供更好、更优质、更高效的诊疗解决方案，同时相关行业协会需要持续对基层医疗进行帮扶、培训，以不断提升整体医疗服务质量。