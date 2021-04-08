警惕“神医”成为互联网诊疗的寄生毒草

“神医”另辟蹊径，又开始修仙作妖了。“我们这个药功效强大，3个月保证治好你的难言之隐。”“从曾祖父开始，我们一家几代专治这个病……”你肯定想不到，在微信那端与你侃侃而谈的“老中医”“老专家”，其实是拿着“剧本”的骗子。据央视报道，这些“神医”利用微信公众号等平台广撒网，通过添加好友的方式，引流有需求的人掉入陷阱。

“神医”附身微信公众号等平台，不是简单的马甲更换，而是值得高度警惕的手段更新。这是因为，互联网不仅更适合于“神医”隐身，而且互联网诊疗的很多做法也容易被“神医”模仿。这些因素决定了“神医”很容易成为互联网诊疗的寄生毒草。

互联网诊疗方便了患者问诊。正规的线上医生经一番问诊后，需要为患者提供建议，告诉他们到哪里做检查、做什么检查、买什么药。“神医”利用互联网诊疗中医患不必见面的特点，忽悠患者，也是提出类似建议，一样的做法，且都是在网上进行，让患者很难分清真假医生。

此外，各地创新开发的互联网诊疗模式，“神医”也可以照搬照学。比如，互联网诊疗要求依托实体医疗机构，“神医”就利用这一点，将患者诱导到他们服务的实体医疗机构就诊；为了方便患者，一些互联网医院开发出送药到家模式，“神医”也可以利用这一点，将促销药品甚至假药送给患者。“神医”从互联网诊疗上吸取养分，不仅行骗更加方便，而且非法获利更多。

由此看来，在制定互联网诊疗规则时，要筑牢对“神医”的阻截堤坝。特别是要加强对医生的身份认证，无论来自哪个互联网平台的账号，只要以医生的名义发布信息，都应该通过身份认证。并且，要在日常监管过程中强化内容审核，既要确保正规医生能够在网上开展诊疗，更要避免“神医”冒充医生发布信息。

阻截线上“神医”，亟需补齐互联网诊疗的一些短板。比如，互联网诊疗有时会出现“同病不同诊”现象，不同的医生根据个人经验判断，难免出现不同的观点、得出不同的诊疗，有医生为了让语言更接地气，还使用了非规范语言。既然如此，“神医”诊断出错或者说出“外行话”，就更加不易被识破。因此，提升互联网诊疗水平、规范诊疗流程和语言势在必行。互联网诊疗多以“话聊”为主，但“神医”擅长话术，如果只听其言，“神医”很容易以假乱真。所以，互联网诊疗不能止于“话聊”，要加速与实体医疗机构的融合，盘活更多的医疗资源，提供更丰富的医疗服务，比如药品配送、就医诊后管理等。

当前，互联网诊疗迅猛发展，网上“神医”也蠢蠢欲动，并且随着互联网诊疗的快速普及，网上“神医”也进入了一个活跃期。因此，在推进互联网诊疗时，尤需拔除线上“神医”这根寄生毒草，避免“神医”成为更难治理的顽疾，给尚在成长中的互联网诊疗蒙上阴影。