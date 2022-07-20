加强“两品一械”动态监管

本报北京7月19日电 （记者申少铁）国家药监局日前召开药品安全专项整治工作领导小组会议，学习贯彻习近平总书记关于加强药品安全工作的重要指示精神，传达国务院集中打击整治危害药品安全违法犯罪工作领导小组第一次会议精神，听取药品安全专项整治工作情况汇报，部署推进下一步工作。

会议强调，要坚持严厉打击违法犯罪与强化日常监管、完善长效机制相结合，集中查处一批大案要案，消除一批风险隐患，加快提升监管能力、完善监管机制、消除监管盲区，切实保障药品安全形势稳定，维护人民群众用药安全。

会议对药品安全专项整治行动下一阶段重点工作作出部署。一是集中查办大案要案。持续加大执法办案力度，严厉打击违法违规行为，落实违法行为处罚到人要求，果断处置突出问题。二是强化安全隐患排查。加强“两品一械”全生命周期各环节动态监管，全面排查、处置风险隐患，把药品安全隐患化解在萌芽状态。三是加快完善长效机制。针对发现的突出问题，尽快修改完善有关法规制度，出台监管急需规章制度，切实延伸监管触角，消除监管盲区。四是全面加强能力建设。进一步完善药品监管体系，严格落实各级监管事权，合理配置监管力量，加强跨区域跨层级药品监管协调联动。五是做好新闻宣传工作。

《 人民日报 》（ 2022年07月20日 06 版）