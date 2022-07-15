一个电话预警  挽救三个家庭（养生杂谈）

7月13日，安徽省合肥市包河区常青街道油坊岗社区开展防溺水暑期安全教育活动，通过讲解防溺水安全及急救知识，增强小学生防溺水自救互救能力。

图为当地社区卫生服务中心的医生正在指导小学生学习急救知识。

刘军喜摄（新华社发）

“我怕他们有危险，你快来救救他们吧！”近日，网上一则视频火了——在江西东乡，一名小男孩的3个小伙伴要组团下水库游“野泳”，男孩苦劝无果后直接报警向消防员求助。消防员迅速赶赴现场，在男孩的引导下，及时在水库边找到了3名伙伴并带回岸上。

随后，消防员把这几名小朋友都带到消防队观看了防溺水警示片，向他们强调了夏天私自下水游泳的危险，经过一番安全教育，3名小朋友也认识到了事情的危险：“提醒所有小朋友，暑假来了，一定不要私自下水游泳！”

对报警的小男孩，网友们不吝赞美——“这样‘大义灭亲式报警’的才是真朋友！”“小小年纪有这样的判断力，未来可期！”“一通报警电话，拯救了3个家庭！”

诚如网友们所言，报警的小男孩展现的才是真正的友情。孩子们悄悄去水库游“野泳”，有很大的溺水风险。小男孩清醒地意识到危险，不仅自己不去，还劝阻小伙伴不要去。在伙伴们一意孤行的情况下，男孩果断报警请消防员前去阻止，既为挽救伙伴们的生命赢得时间，也让他们接受了安全教育，如此表现可圈可点，堪称“见义智为”！

眼下随着气温升高，酷暑来临，越来越多的人到江河湖海边玩水、游泳，发生溺水事故的风险也在增加，年幼贪玩的孩子更是令人担心。要知道，溺水是我国儿童的第一位致死原因，一个个现实案例、一次次警钟敲响，都在提醒着人们：溺水悲剧不能年年上演。

预防儿童溺水首先在“防”，安全教育就是最好的保护。每逢暑期，不少学校通过播放事故警示片、请救援人员讲解救援知识等形式宣传防溺水知识，许多家长也高度重视防溺水安全教育，三令五申不准孩子私自下水。本案例中，小男孩极强的安全意识离不开家长和老师的教育引导。只有通过各种方式不断增强孩子们的自我保护意识，提高孩子们的避险自救能力，才能最大程度从源头上避免意外事故的发生。

预防儿童溺水，离不开水域的严格管理。河、塘、沟、渠、水库、湖泊等水域有关职能部门守土有责，应及时在显眼处设立安全警示标识，配置安全隔离带、防护栏等安全防护设施，认真组织巡查值守，尽可能杜绝“野泳”现象。

预防儿童溺水，要“堵”也要“疏”。炎炎夏日，亲近水是孩子的天性，家长不妨定期带孩子去卫生安全的戏水乐园、游泳场所，不仅能满足孩子的天性需要，加强其对于防溺水相关知识的了解，也能培养锻炼孩子的游泳技能，增强孩子的自我保护能力。

岁岁年年，防溺水虽是老生常谈，但仍需警钟长鸣。生命只有一次，一朵鲜活的生命之花不该因无情的溺水意外而过早凋零。事实上，一系列干预措施已被证明可有效预防儿童溺水。为了防止生命“一失万无”，让我们力求“万无一失”，不留安全死角，为孩子们创造一个健康成长的安全环境。