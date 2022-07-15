全国基层医疗卫生人员超440万人

本报北京7月14日电 （记者王美华）记者从国家卫健委14日举行的新闻发布会上获悉，截至2021年底，全国建有各类基层医疗卫生机构近98万个，卫生人员超440万人，实现街道、社区，乡镇、村屯全覆盖。第六次卫生服务统计调查显示，90%的家庭15分钟内能够到达最近的医疗点。同时，基层医疗卫生服务能力持续增强，基层诊疗量占比长期保持在50%以上。

国家卫健委基层司司长聂春雷介绍，党的十八大以来，我国基层防病治病和健康管理能力持续提高，基层运行新机制更加完善，公共卫生服务进一步夯实，基层医疗机构开展的公共卫生服务项目从10类扩展至12类，每年为高血压、糖尿病、肺结核等重点疾病患者和0至6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人等重点人群提供10多亿人次的健康管理服务。家庭医生签约服务创新发展，截至2021年底，全国已基本实现所有地市和县（市、区）开展家庭医生签约服务，组建超过42万个家庭医生团队。紧密型县域医共体建设全面推开，在全国800多个县市开展试点，推动实行医保打包付费，推动资源下沉，促进医防融合。

此外，近10年来，基层医疗卫生机构的床位数从132万余张增加到171万余张，基层医疗卫生人员中的执业医师和助理执业医师数量从100.9万人增加到161.5万人。