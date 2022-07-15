基层诊疗量占比保持在50%以上

本报北京7月14日电 （记者白剑峰）14日，国家卫生健康委在北京召开新闻发布会，介绍基层医疗卫生服务工作进展成效。

国家卫生健康委基层司司长聂春雷介绍，10年来，我国加大基层资金投入，加强基层机构建设，健全基层运行机制，创新基层服务模式，基层防病治病和健康管理能力持续提高，取得积极进展和成效。

基层医疗卫生机构网络不断健全。截至2021年底，建有各类基层医疗卫生机构近98万个，卫生人员超过440万人，实现街道、社区，乡镇、村屯全覆盖。第六次卫生服务统计调查显示，90%的家庭15分钟内能够到达最近的医疗点。

基层医疗卫生服务能力持续增强。开展社区医院建设，基层基础设施条件不断改善，设施设备提档升级，服务环境更加温馨，基层诊疗量占比长期保持在50%以上。

基层运行新机制更加完善。坚持政府主导，推动落实政府办医责任，取消药品加成，健全基本公共卫生补助、基本药物补助等多渠道补偿机制，有效化解基层机构历史债务，将符合条件的基层机构全部纳入医保定点范围，群众到基层看病实惠多、费用低。

公共卫生服务进一步夯实。基层机构开展的项目从10类扩展至12类，每年为高血压、糖尿病、肺结核等重点疾病患者和0—6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人等重点人群提供10多亿人次的健康管理服务。推动成立32万个村（居）民委员会公共卫生委员会。

家庭医生签约服务创新发展。截至2021年底，已基本实现所有地市和县（市、区）开展家庭医生签约服务，组建超过42万个家庭医生团队，为签约居民特别是慢病患者、老年人等重点人群提供包括长期处方、上门服务等在内的医疗卫生服务。

紧密型县域医共体建设全面推开。在800多个县（市、区）开展试点，实行医保打包付费，推动资源下沉，促进医防融合。在引导医共体提升医疗能力的同时，将更多工作转向疾病预防，县域内住院人次占比和居民医保报销比例稳步提高。加强远程医疗和信息化建设，逐步实现基层检查、上级诊断、服务同质。

出台乡镇卫生院、社区卫生服务中心服务能力标准。至2021年底，已经累计有2.3万家基层机构达到服务能力基本标准和推荐标准。以社区卫生服务中心和乡镇卫生院为基础建设社区医院，出台社区医院基本标准和医疗质量安全核心制度要点。截至2021年底，累计建成社区医院超过2600家。

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 14 版）