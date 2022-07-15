家庭医生签约服务给群众就医带来便利（健康焦点）

今年3月，国家卫健委、财政部等六部门联合印发《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》，提出在确保服务质量和签约居民获得感、满意度的前提下，循序渐进积极扩大签约服务覆盖率，逐步建成以家庭医生为健康守门人的家庭医生制度。到2035年，家庭医生签约服务覆盖率达到75%以上，基本实现家庭全覆盖。

国家卫健委公布的数据显示，截至去年底，全国共有143.5万名家庭医生，组建43.1万个团队为居民提供签约服务。家庭医生签约服务给群众就医带来哪些便利？如何进一步提升服务质量？记者对此进行了采访。

医疗服务和疫情防控兼顾

为居民提供基本医疗、大病转诊、公共卫生、健康管理等服务的同时，还承担流行病学调查、隔离人员管理、核酸采样、疫苗接种等工作

“黄医生早！我今天带爸妈来打新冠疫苗。”

“叔叔阿姨要打疫苗是吗？先做个心电图，测一下血糖，没问题的话，工作人员会带你们去接种。”

6月7日上午9点，广东省深圳市罗湖区人民医院黄贝岭社区健康服务中心一片繁忙景象。中心主任、家庭医生黄文静跑前跑后，耐心为上门的居民逐一解答问题。黄文静介绍，中心有13名家庭医生，服务周围社区4万多人，其中2.2万人已经完成了家庭医生签约，绝大部分居民步行就能到中心就诊。

90多岁的张爷爷患有多种慢性病，一开始不愿去社区健康服务中心就医。签约家庭医生后，黄文静通过上门探访、日常血压血糖监测、督促服药等服务，逐步与张爷爷及其家人建立起信任。“后来，张爷爷有什么不舒服都会第一时间来咨询。”黄文静说。

“多亏社区健康服务中心的大夫，挽救了我的生命！”老李今年69岁，签约家庭医生后，先后两次在黄贝岭社区健康服务中心体检时发现异常。在家庭医生的建议下，老李到大医院就诊，筛查出了早期肿瘤，并及时得到治疗，避免了病情恶化。

“慢病预防、日常疾病诊治、健康宣教等都是我们的工作内容。”黄文静说，家庭医生强调持续性、综合性、个体化照顾，关注的中心是人而不是病。“除了疾病本身，我们还要关心患者的心理、情绪和家人等背景情况，从而与他们建立更深的信任。”

“推进家庭医生签约服务是实现分级诊疗的关键。”罗湖医院集团副院长林锦春介绍，2015年，罗湖区将辖区内的公立医疗机构和社区健康服务中心进行整合，建立起统一法人的医疗共同体——罗湖医院集团。改革后，居民有健康问题找社区健康服务中心的家庭医生，家庭医生不能解决，会及时联系罗湖医院集团。集团内各医院将专科号源优先分配给社区健康服务中心，对上转的患者实行优先接诊、优先检查、优先住院。

深圳市卫健委的数据显示，家庭医生签约服务主要在全市800多家社区健康服务中心开展，覆盖率达到100%，平均2万人就拥有1家社区健康服务中心。截至2021年，已建立家庭医生团队3528个，共有400万居民签约家庭医生服务，为构建社区“10分钟就医服务圈”打下良好基础。

“家庭医生是为群众提供签约服务的第一责任人。” 国家卫健委卫生发展研究中心健康保障部副主任朱兆芳说，在常态化疫情防控的背景下，家庭医生为居民提供基本医疗、大病转诊、公共卫生、健康管理等服务的同时，还承担流行病学调查、隔离人员管理、核酸采样、疫苗接种等工作，为疫情防控做出重要贡献。

打通医疗服务“最后一公里”

医生团队由家庭医生、社区护士、公共卫生医师、健康管理师等组成，家庭医生是团队第一责任人

清早，安徽省合肥市肥西县花岗镇中心卫生院官塘卫生室站长何本礼敲开了居民老汪家的门。两个人寒暄一阵，好像多年的老友。60多岁的老汪常年独居，因为患有高血压，早在2017年就签约了家庭医生服务，他的家庭医生就是何本礼。

“药还是按时吃，控制喝酒，吃东西要少放盐……”何本礼给老汪量完血压，仔细叮嘱。老汪听着，不时点头。

两年前，在一次随访中，何本礼发现老汪患有胆囊结石，立即将他转到花岗镇中心卫生院做了微创手术。老汪多年的腹痛得到彻底解决，对家庭医生更加信赖。

何本礼负责的签约村民有400多人。他要为签约的村民提供长期、稳定、及时、有效的基础性和个性化医疗保障服务和照顾。比如，主动了解签约对象健康状况，建立健康档案，对慢性病患者等重点人群实施有效的健康干预，帮助签约患者联系双向转诊等。

为了服务好自己的签约对象，何本礼经常奔波在路上。何本礼说：“随着基层卫生院的公共卫生功能进一步加强，家庭医生对于打通农村医疗服务‘最后一公里’具有重要作用，确实能够解决村民的很多健康难题。”

何本礼还承担着健康科普的工作。“我们会根据季节时令、某种疾病高发期等，针对签约对象，定期举行各种形式的健康知识讲座、上门随访宣传、散发健康知识传单等活动，广泛进行健康科普教育。”何本礼说。

肥西县卫健委基层卫生健康与药物政策科科长李文静介绍，医生团队由家庭医生、社区护士、公共卫生医师、健康管理师等组成，家庭医生是团队第一责任人，必须具有全科医生资格、执业医师或执业助理医师资格或乡村医生资格。目前，全县共建立185个家庭医生团队，共有100名县级专家、100名乡镇指导医生、400余名村医参与。签约服务内容以健康服务包的形式提供，分无偿服务包和有偿服务包两类，无偿服务包向居民免费提供，内容与国家基本公共卫生服务的内容相同；有偿服务包需要向居民收取一定自付费用，根据服务内容不同，价格从十几元到上百元不等。

为了进一步督促和激励家庭医生工作，肥西县将签约数量与服务质量、服务效果、服务满意度相结合，考核结果与居民基本医保和个人自付费用拨付挂钩。乡镇卫生院可从签约经费中列出专项部分，用于工作成效突出的团队和个人专项奖励，有效提升家庭医生团队的工作积极性。

进一步提升签约服务质量

建立以服务质量和服务效果为核心的考评机制，将考核结果同家庭医生团队的绩效收入、职称评定等挂钩

2016年，我国开始全面推行家庭医生签约服务，目前已取得了阶段性成效，服务内容也在不断拓展，但还存在一些短板。朱兆芳分析，当前一些地方家庭医生数量不足，签约服务针对性不强、个性化签约服务不足，部分地区在推进签约服务过程中重数量而不重质量，存在“被签约”“签而不约”的现象。

“家庭医生人才供给不足是家庭医生发展的重要制约。”李文静说，家庭医生人员数量不足导致在岗医生工作繁重、压力大，影响到服务质量。此外，农村家庭医生老龄化问题正在凸显。

朱兆芳建议，扩大家庭医生队伍来源，增加服务供给。全科医生是家庭签约服务的主体。通过扩大全科专业住院医师规范化培训招收规模和全科医生转岗培训规模、加大农村订单定向免费医学生培养力度等措施，加强全科人才队伍建设。引导和鼓励各类医生到基层医疗卫生机构提供不同形式的签约服务，积极引导符合条件的二、三级医院医师加入家庭医生队伍，以基层医疗卫生机构为平台开展签约服务。此外，支持社会力量开展签约服务，鼓励各地结合实际，在签约服务费、医保报销、服务项目、转诊绿色通道等方面做好政策引导支持，为社会办医疗卫生机构开展签约服务创造条件。

“家庭医生，尤其是偏远地区的乡村家庭医生，生活环境较为艰苦，待遇水平不高。”朱兆芳建议，将家庭医生签约服务工作数量和质量同薪酬挂钩，鼓励基层医疗卫生机构针对居民健康状况提供有地区特色的个性化服务包，开拓新的渠道来增加家庭医生的收入，实现家庭医生签约服务费在绩效外发放，同时给予家庭医生绩效分配的自主权，体现“多劳多得、优质优筹”的分配原则。完善综合激励机制，在编制、人员聘用、职称晋升、在职培训、评奖推优等方面重点向家庭医生倾斜。

“居民签约家庭医生后，很多时候并不能享受到差异化的服务，导致‘签而不约’的现象比较普遍。”林锦春建议，出台统一政策，将优质医疗资源向签约居民倾斜，提高居民对家庭医生的接受度，如家庭医生购药打折、提高医保报销比例、转诊到大医院免排队挂号等。

朱兆芳建议，基层医疗机构应进一步提升医疗和公共卫生服务能力，增强家庭医生团队在常见病、多发病诊疗及慢病管理方面的能力。对失能老人、残疾人等重点签约人群，家庭医生要具备较高质量的上门治疗、护理、康复等服务能力。同时，建立以服务质量和服务效果为核心的考评机制，将考核结果同家庭医生团队的绩效收入、职称评定等挂钩，促使家庭医生团队形成以结果为导向的服务意识。

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 19 版）