国家卫健委：以二三级医院全科医生为突破点 引导其参与家庭医生签约

人民网北京3月3日电 （记者张文婷）近日，国家卫生健康委召开综合医院全科医学建设和参与家庭医生签约服务推进会。会议强调，要以二三级医院全科医生为突破点，积极引导符合条件的医生参与家庭医生签约，着力推动家庭医生签约服务新的改革措施落地，扩大签约服务供给，丰富签约服务内涵，提高签约服务覆盖面和感受度。

会议指出，要全面贯彻“以基层为重点”的新时代党的卫生与健康方针要求，看清医学发展的方向与规律，把握人民群众需求，进一步加强二三级综合医院全科医学科室建设，壮大全科医生住院医师培训基地，扩大全科医学研究生招生规模。要加强指导，优化考核，给予支持，促其发展。

国家卫健委数据显示，2020年底，我国家庭医生签约覆盖范围显著提升，重点人群签约率由2015年28.33%增加到75.46%。家庭医生签约服务团队构成进一步充实，如浙江省绍兴市柯桥区以1名区级专家、1名全科医生和1名护理人员或公卫人员组建“1+1+X”的家庭医生签约服务团队，为老年人、慢性病等特殊人群提供健康咨询和就诊指导。