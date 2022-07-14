直播预告：治疗结直肠癌新型药物的临床试验研究是如何进行的？

药物临床试验是指任何在人体（病人或健康志愿者）进行的药物的系统性研究，以证实或发现试验药物的临床、药理、药效学方面的作用、不良反应、吸收、分布、代谢及排泄，目的是确定试验药物的安全性和有效性。

7月15日10:00至11:00，西安交通大学第一附属医院肿瘤内科主任李恩孝将做客“人民好医生”健康科普直播间，与大家就“结直肠癌新型药物的临床试验研究”这一话题进行讲解。

专家介绍：

李恩孝，西安交通大学第一附属医院肿瘤内科主任、主任医师，教授，博士研究生导师。陕西省抗癌协会肿瘤生物治疗专业委员会主委；CSCO 理事；CSCO胰腺癌专业委员会委员、 GP-NET专委会常委等学术任职。《现代肿瘤医学》编委。

擅长：擅长恶性肿瘤的综合治疗及分子靶向治疗。尤其对消化道肿瘤、乳腺癌、肺癌、淋巴瘤及软组织肉瘤的内科治疗积累了比较丰富的临床经验。

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