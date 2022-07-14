空调上岗前 别忘先给它清清肺

随着天气越来越热，闲置了一年的空调再次成了家庭的主力电器。不过，空调如果使用不当，它体内的微生物也可能成为人类健康的隐形杀手。今天，就跟随北京市疾控中心的专家一起来看看空调的正确打开方式吧。

致病菌空调内安家

对健康影响大

实际上，空调中的微生物主要来自于室内空气。如果我们没有保持室内干净整洁，经常通风换气以及定期清洗空调的习惯，那么我们就很可能会因与致病菌亲密接触而致病。

市疾控中心环境卫生所的副主任技师张雅婕介绍，空调的卫生状况对我们的健康可以产生很大影响。由于致病菌污染空调，而导致人群健康损害的事件已经遍及世界各国，并引起了各国政府的高度重视。对于集中空调通风系统我国已经有国家卫生标准和严格的卫生监督制度进行监管，以保障公众的健康。

而家用空调的卫生状况则需要人们自身提高认识，定期维护保养，从而达到预防疾病的目的。

空调启用前

记得先清洁

日常清洁过程中，如果打开空调的外罩拆出家中使用了一年的空调滤网，你会发现上面布满了灰尘和棉絮状的物质，让人感觉特别脏。但是，这个世界上偏偏就有这么一群生物特别喜欢这样的环境，它们就是肉眼看不到的微生物。一旦这些微生物占领了空调滤网，便会抓紧时机在滤网上迅速繁殖，这也为它们更好地进军下一个阵地而做好准备。

当我们打开这样一个没有清洗过的空调时，大量的微生物被吹到室内空气中，一个健康的人在不知不觉的情况下，吸入足以致病的微生物后，便被微生物的隐身术击倒了。

因此建议空调在长期不用重新开启前一定要对其进行简单清洁。特别是对家中有体弱多病者，更应加强清洗工作。

给空调“清肺”

浸泡消毒是关键

如何才算给空调彻底洗了个干净澡呢？步骤如下：

第一步，我们应切断电源，用半干的抹布擦拭空调的外表面，然后打开空调面板，找到空调滤网，并轻轻取下，用干抹布擦拭空调内部，将取下的空调滤网进行自来水刷洗或者有条件的可以选择用消毒液浸泡后再刷洗空调滤网。

副主任技师张雅婕介绍，经试验证实用清水直接冲洗空调滤网，滤网上的细菌总数能大大减少，而浸泡了消毒液的空调滤网，可以达到检测不到细菌的程度，这说明浸泡消毒液的清洗效果更好。

第二步，清洗完的滤网应放到通风好的地方晾干，但要避免太阳直晒。

第三步，将干透的空调滤网安装到空调里就可以使用了。当然在长时间不用空调的时候，大家最好给空调穿上一件“外衣”——防尘罩，将空调好好地遮盖起来。

特别提醒，在保证空调清洁的同时，大家还应该保持空调房间具有良好的卫生环境。因为微生物是可以通过气溶胶的形式，在地面、室内空气、空调滤网间相互转移的。

文/本报记者 李洁