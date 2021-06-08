“健康空调”真的健康吗？

如今的空调产品可越来越“花哨”了，除了制冷，一些产品还宣称具有自清洁、除菌、新风、净化、舒适等健康功能。这些产品宣称的健康功能到底如何呢？中消协近日发布“15款健康类空调产品比较试验报告”。

消协工作人员以普通消费者的身份，从京东、国美、天猫等电商平台随机购买了15款用于比较试验的空调样品。

在15款空调样品中，有14款声称自己拥有自清洁功能，11款宣称自己拥有“风避人”等舒适功能。

三款空调无法自清洁

空调的自清洁功能通常是通过急速降低蒸发器的温度，让蒸发器表面凝结成霜，然后在温度的调节下，随着霜的融化带走蒸发器表面的细菌和灰尘，实现空调的自动清洁功能。

14款样机在购买时网页中均宣称具有自清洁功能，测试中发现11款可实现自清洁细菌和自清洁灰尘操作，而三菱电机、日立、松下3款样机在自清洁功能启动时室外机无法运转，不能产生冷凝水，不能实现利用冷凝水自清洁灰尘的功能。

除菌效果令人满意

去除室内空气中的细菌，是不少空调产品的卖点，也是消费者的关注点。比较试验对5款宣称具有除菌功能的样机进行除菌率测试。检测结果除菌率最高为99.6%，最低为98.3%，除菌效果令人满意。

消协提示

选购空调考虑滤网更换成本

依据本次比较试验的结果，中消协建议，消费者选购健康空调时，优先选择宣称具有自清洁功能和舒适功能的产品，同时可考虑附加新风或净化功能的空调产品。

具有净化功能的空调，关键部件是滤网或者IFD静电除尘模块。滤网应定期更换，IFD静电除尘模块应定期清洗，否则将成为室内空气污染源，产生二次污染。不同滤网的使用寿命不同，短的1至2个月，根据使用环境污染情况的不同，滤网的使用寿命会不同。空调净化功能的滤网是一个持续性投入，在选购时应考虑滤网的更换成本。