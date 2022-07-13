圳品入驻钱大妈 提质深圳市民“菜篮子”

7月12日，深圳市市场监督管理局在钱大妈梅山苑店举办第九批圳品上市暨圳品进钱大妈启动仪式。深圳市市场监管局党组成员、副局长陈建民与部分深圳市人大代表、深圳市政协委员、钱大妈集团总经理、圳品市场运营科技有限公司负责人、深圳标准促进会负责人以及部分圳品企业、商超代表共同出席活动。

圳品入驻钱大妈，用高标准保障“舌尖上的安全”

启动仪式上，与会人员观看了圳品进钱大妈宣传片，见证圳品在社会各界的关注下实现快速成长与壮大，携手钱大妈开创新发展篇章。

据了解，圳品是深圳市基于实施食品安全战略、建立供深食品标准体系而打造的食品领域“城市品牌”。目前共有692个产品获评圳品，品种包含蔬菜、水果、粮食、畜禽等24大类别的食品及食用农产品。据统计，圳品自2019年上市以来在深圳连锁商超销售额已达18亿元。

深圳市市场监管局党组成员、副局长陈建民在致辞中表示，圳品是深入落实食品安全“四个最严”的重要抓手，也是积极响应市政府打造国家消费帮扶示范城市的重要举措。此次圳品进驻钱大妈全市600多家门店，拓宽圳品销售渠道，推动圳品覆盖门店突破1000家，进一步便利市民群众看得见、买得着、吃得上高标准高质量的圳品，保障市民群众“舌尖上的安全”，同时助力对口帮扶地区特色农产品走进深圳、走向市场。

线上线下渠道融合，提升消费者的食品质量

钱大妈集团总经理冯卫华表示，长期以来，钱大妈积极响应政府号召，服务市民生活。在深圳市市场监管局的指导和支持下，钱大妈引入高标准圳品食材，不仅体现产品标准透明化，保障食品安全可溯源。同时，依据圳品极高的全产业链安全和质量把控标准，建立健全了钱大妈从农场到餐桌的全链路品质安全管理体系，切实落实食材品质和安全管理的重要一步，将更加推动企业发展行稳致远，将更加有效守护消费者“舌尖上的安全”。圳品项目的推动，更大提升钱大妈品质安全保障能力，深圳市钱大妈门店通过线上、线下相结合，加上智能无人柜这一个新的业务模式，三种销售方式并行，在高标准、高品质的产品基准上，再次拔高，提升了消费者的整体食品质量。

据钱大妈集团质控中心负责人程堂根介绍，创立十年以来，钱大妈一直在不断完善和健全品质安全管控体系，这与圳品的高标准品控理念不谋而合。经过多年的稳健发展，钱大妈打造了一支专业的品控团队，从种养殖基地的品质安全前置管控，到供应链仓端的品控质检，实验室自检，冷链配送，运营端的品质安全保障，都有严格的专业化品控体系。此外，钱大妈还和行业知名的三方权威机构合作，在钱大妈业务覆盖的城市仓均配备实验室，实现自我检测。

未来，钱大妈将持续推动供应商积极申报圳品，并将不断引进更多圳品，积极发挥零售渠道和经验优势，联合线上平台与线下门店零售资源，打造钱大妈智能无人柜圳品专区，为进一步拓宽圳品销售渠道、提高圳品曝光度、提升圳品品牌影响力贡献钱大妈力量，让圳品走进更多消费者的餐桌和生活，全面践行让顾客“每一餐都新鲜”的企业使命。