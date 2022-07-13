网瘾少年拒绝沟通 家长应该如何做？

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孩子今年上6年级，最近这半年来，我发现我家孩子老是沉迷于网络，拒绝跟我们沟通，问起来还跟我们着急。作为家长，我们应该怎么跟孩子沟通呢？

专家观点

中国青少年研究中心少年儿童研究所所长、研究员孙红艳：网络已经成为了大家日常生活中的一部分，所有人都离不开网络。无论是购物、点餐、娱乐，还是上网课、居家学习等，网络都渗透在生活的方方面面。

在网络环境下如何跟孩子沟通呢？很多家长都表达了强烈的困惑。一般来讲，孩子沉迷网络拒绝沟通有很多种情况，可能是因为家长忙而没时间跟孩子沟通，无法满足孩子情感沟通的需求；也有可能因为家长的沟通方式过于粗暴，而让孩子产生抵触情绪，拒绝沟通；还有一种可能是家长与孩子沟通的内容与孩子想要沟通的内容不相通等。综合这些情况，孩子就会在与家长的沟通中无法得到满足，进而将沟通转向网络，通过网络与陌生人交流分享。因为网络可以满足孩子情感沟通的需要和宣泄情绪的需求，在网上和熟悉或陌生人沟通，能够肆无忌惮地表达情感。同时，网络是24小时全天候在线的，孩子随时上线都有人陪伴，且有人愿意陪伴交流。此外，网络还给了孩子满足自尊的需要，孩子们在网上可以“重新做人”，在网络上创造一个崭新的自己，并不断满足了他们无限大的好奇心。

俗话说“通则不痛，痛则不通”，孩子们其实都非常渴望情感交流。家长要根据自己家庭的情况找到情感交流的时间。比如，家长可以利用晚饭的时间、送孩子上下学的时间以及跟孩子一起看电视、做饭的时间等与孩子交流。家长不仅可以面对面与孩子交谈，还可以通过平台进行，比如通过手机信息，肢体接触、一起做游戏等形式进行。交流的内容也要注意“重德轻智”，家长要减少跟孩子聊课文内容背没背下来，知识点掌握了没有等知识类的信息，而是要多重视一些孩子身体、心理的变化，多跟孩子交心。此外，家长在跟孩子沟通时还要注重态度，不要话中带“刺”。比如，家长看到孩子没有收拾房间，就要用指责的方式沟通，虽然初衷是希望给孩子建议和指点，但结果却变成批判。家长本意是好的，但却可能导致孩子们反感，关起门来不再跟家长说话。