“污水验毒”助力智慧禁毒（新知）

【现象】通过城市污水也能检验出毒品？不久前，国家禁毒委发布的《2021年中国毒情形势报告》提到，各地开展城市污水中毒品成分监测结果显示，海洛因、冰毒、氯胺酮等3类主流毒品消费量普遍大幅下降。污水验毒是毒情监测的重要手段，能够推算出特定区域内滥用毒品的种类、消费量以及吸毒人员规模等，具有较高的灵敏性和准确度。近年来，不少地方运用城市污水监测毒情，这种方式正成为打击防范毒品违法犯罪的利器。

【点评】

毒品犯罪具有很强隐蔽性，如何在缺乏犯罪信息情况下，进行毒品溯源、收集缉毒情报，曾是困扰警方的难题。过去，警方获得涉毒数据主要依靠登记在册的吸毒人员数、毒品价格、发案数量等，但统计周期长、人力耗费大等因素常常影响监测准确性和及时性。近年来，污水验毒等新兴技术手段不断发展，为警方准确判断毒品犯罪情况提供了新的抓手。

绘制“污水地图”，相当于搭建起毒情观察哨。精准检测水样中人体代谢产物的数量和种类，对于预防和打击毒品犯罪颇有效果。污水验毒的技术原理源于“污水流行病学”，随着仪器灵敏度和分析水平的提高，其在禁毒领域的运用日益广泛。污水验毒主要对污水处理厂或者人群聚集点、地表河流及湖泊等未经生化处理的生活污水进行检测，根据人体代谢机理、区域人口数量等，对特定区域生活污水中毒品及其代谢物含量进行抽样检测，结合水质参数等进行综合分析，从而准确测定特定区域毒品消耗（排入）总量、毒品种类以及吸毒人群规模等，判断出各地毒品使用情况和分布规律。

污水验毒，有助于将禁毒重点从事后打击转向事前预警。污水毒情监测能准确追踪毒品的区域信息，让实时监测毒品滥用情况成为可能。在污水中测出毒品含量稍有变化，就预示着这个区域发生了新的涉毒犯罪。警方循线追踪，及时清除毒源，能将涉毒犯罪扼杀在苗头阶段。

污水验毒作为一种客观、实时、准确、便捷的毒情监测方法，在我国还属于新兴技术，需要不断完善，提升其在追查制毒窝点、预警打击方面的作用。当前，新型毒品种类繁多、更新速度快，已成为世界毒品治理的一大难题。对此进行常规化监测，及时建立毒情监测预警品种库并动态更新，将是污水监测下一阶段发展的重点。此外，可以结合多种验毒手段，开展全方位监测。针对涉毒问题易发、多发的重点地域，在污水验毒基础上，提升对土壤、空气等环境介质的监测能力和水平，形成立体的多维毒情数据监测体系，有助于充分发挥新兴手段在毒品查缉、侦查破案、预防教育等领域中的积极作用。

打击防范毒品违法犯罪是一项复杂、艰巨、长期的系统工程。针对毒情新形势新变化，加强禁毒技术研究，推进禁毒科技创新，才能牢牢掌握同毒品违法犯罪作斗争的主动权，推动禁毒工作不断取得新成效。

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 05 版）