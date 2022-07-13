家门口看病不发愁（深阅读·推进城乡基本公共服务均等化）

县域医疗共同体是指以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础，县乡村三级医疗卫生机构分工协作、三级联动的县域医疗服务体系。近年来，多地积极推进县域医疗共同体建设，均衡布局优质医疗资源，完善医疗服务体系，基层医疗卫生服务能力不断提升。

优质医疗资源下沉，群众看病更方便

骑车时摔了一跤，吕传萍被送到秦栏镇中心卫生院。56岁的吕传萍，家住安徽省天长市秦栏镇庆祝村，镇上这个卫生院，离家近，也方便。

卫生院外科医生王强登坐诊，拍了片，仔细看。“怕是骨折了。”为进一步确诊，他通过医疗共同体远程影像中心，将影像资料传到了天长市中医院。作为县域医疗共同体牵头医院之一，市中医院对接7家乡镇卫生院，秦栏镇中心卫生院就是其中之一。影像诊断，远程会诊，紧接着专家给出了诊断：患者左桡骨骨折，建议手术。

“去市里，路程远，花费还多。在这儿做手术，既省钱，家人照顾起来也方便。”王强登说，结合患者实际情况，他第一时间联系了天长市中医院骨科副主任医师王洪海。沟通病情，敲定时间，请来专家，就地手术。

拎着手术器械和无菌包，王洪海和麻醉科医生一道，赶到了秦栏镇中心卫生院。专家赶到后手术立即开始，这对王强登来说也是个观摩学习的好机会。

“请来市里的医生治病，费用却是乡镇卫生院标准，这得益于天长市建立的县域医疗共同体资源共享机制。”王强登说，通过县域全民健康信息平台系统，患者就医、转诊等信息能在各医疗机构之间互通互联。

走进秦栏镇中心卫生院，宽敞的诊疗康复大厅映入眼帘，诊疗区、针灸理疗区井然有序，诊疗床和电动牵引床依次排开。“过去，诊室挤、条件差，有的诊疗设备难以满足患者需求。”常去秦栏镇中心卫生院坐诊，天长市中医院康复科副主任医师朱先明见证了卫生院的变化。

随着县域医疗共同体建设不断深入，天长市中医院在配好医共体成员单位医疗设备上下了功夫，为部分乡镇卫生院更新电针仪、牵引床等，能够基本满足基层常见病、多发病的诊治。

“有了县域医疗共同体，卫生院的诊疗设备更好了，转诊、会诊服务也跟得上，县内就诊率眼瞅着就上来了。”王强登感慨。

村医流动挂职培训，医术提高获信任

老人年度体检、慢病季度随访、上门卫生宣讲……拎着出诊箱，骑着自行车，20多年来，黑龙江省铁力市福兴村村医袁秀辉习惯了像这样走街串户。

近半年，袁秀辉明显感觉到乡亲们对自己更热情了：“入户时，乡亲们问得多了，更信任我了。来卫生室的人也明显多了起来。”

信任源自变化，变化始于机会。去年春天，随着县域医疗共同体建设加速，铁力市打破了龙头医院、乡镇卫生院、村卫生所之间的人事壁垒，形成了“横向能流动、纵向可任职”的三级人才池。被调至铁力市中心医院挂职培训半年的袁秀辉收获颇丰：“主任每周小班教学，专家线上讲课，课后还有考试。”去年10月，袁秀辉还考取了执业医师资格证：“之前在村里没机会学，现在在市医院有人教，大家都在进步，我也不想落下。”

“为提高应对基层多发病、常见病以及急诊、急救能力，医疗共同体分批调动35名村医到中心医院挂职培训，每人受训时间至少两个月。”铁力市医疗服务共同体党委书记史家明介绍，去年医疗共同体共组织各类专家培训113次，设立了村医培训基地，还为挂职村医配备导师“传帮带”，“村医在收入增加、诊疗能力提高的同时，未来晋升发展的后劲儿也更足了。”

在新建成的福兴村标准化卫生室，打开电脑上的医疗共同体信息化系统，村民电子健康档案上的问诊开药记录一览无余。据介绍，铁力市医疗服务共同体要求村医的各类医疗工作记录执行统一规范，定期查验。

今年，袁秀辉定下新目标——考取执业药师资格。“新‘资格’带来新知识，不仅能帮村民看好病，对自己的职业发展也有帮助。”袁秀辉说。

“县乡医疗机构变成‘一家人’，人才也有了更合理的配置。”史家明说，医疗共同体通过优化人才流动机制，让基层医疗人才有了更多发展空间和锻炼机会。

医保基金打包支付，更好保障患者权益

住院一周的吴新珠准备出院时，从结算窗口接过医疗账单，她怎么也不相信，自己只需要支付416元。“总费用2809元，医保报销85%以上。”南口镇卫生院副院长姜仕维的解释，让吴新珠安了心。

家住福建省三明市将乐县南口镇温坊村的吴新珠，38岁时患上了腰椎管炎。山高路远，吴新珠一直没能去县医院看病。“咋不去镇卫生院呢？现在卫生院和县医院是一家，条件不错，医生也很专业。”在村支书揭仕洪的建议下，吴新珠来到了南口镇卫生院。

CT检查、核磁共振成像……一系列专业检查让主治医生姜仕维迅速锁定病因。点开将乐县总医院的病例数据库，姜仕维参照类似病例，给出了治疗方案。

2015年底，将乐县政府发文推进县乡村一体化资源整合，将“县乡医疗一体化”试点扩展到了“县乡村一体化”。

“我们实行了医保基金县乡村共保，将乡镇一级也纳入医保基金支付体系。”将乐县总医院医保办主任肖盈梅介绍，“医保基金打包支付时，每一个病种都有明确的付费上限，在保证治疗效果的前提下，实现医保基金的合理使用和适当结余。”

“医保结算全县通用，检查结果各机构互认，为患者节约了不少费用。”姜仕维说，“下一步要把节约下来的费用，更多地用在疾病预防和慢病管理上。”

2017年，将乐县被三明市确定为健康共保试点县，市级医保基金以“总额包干、超支自付、结余留用”的方式与县里签约，医院开支列项中增加了“健康促进宣传管理费”一项，使医保基金合理地从治病方面向防病方面转移。

“医保基金打包支付，更好保障了患者权益。同时，医保基金结余留用，让公立医院增强了参与防病工作的积极性，最终实现‘医保患’三方共赢。”三明市人大常委会原主任詹积富表示。

本期统筹：郭 玥

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 04 版）