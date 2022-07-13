居民人均预期寿命提至78.2岁

本报北京7月12日电 （记者白剑峰）国家卫生健康委日前发布《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》。《公报》显示，我国居民健康状况持续改善，居民人均预期寿命由2020年的77.93岁提高到2021年的78.2岁，孕产妇死亡率和婴儿死亡率均有下降。

《公报》显示，卫生健康事业各项指标持续优化。2021年末，医疗卫生机构总数1030935个，比上年增加8013个。与上年相比，医院增加1176个，基层医疗卫生机构增加7754个。全国共设置10个类别的国家医学中心和儿童类别的国家区域医疗中心。

卫生人员队伍不断壮大。2021年末，卫生人员总数1398.3万人，比上年增加50.8万人（增长3.8%）。2021年末卫生人员总数中，卫生技术人员1124.2万人。卫生技术人员中，执业（助理）医师428.7万人，注册护士501.8万人。与上年比较，卫生技术人员增加56.4万人（增长5.3%）。每千人口执业（助理）医师3.04人，每千人口注册护士3.56人；每万人口全科医生数为3.08人，每万人口专业公共卫生机构人员6.79人。

2021年卫生总费用初步推算为75593.6亿元，其中：政府卫生支出20718.5亿元，占27.4%；社会卫生支出33920.3亿元，占44.9%；个人卫生支出20954.8亿元，占27.7%。人均卫生总费用5348.1元，卫生总费用占GDP的比例为6.5%。

在医疗卫生资源总量继续增加的同时，医疗服务量也显著增加。2021年，医疗卫生机构总诊疗人次84.7亿，比上年增加7.3亿人次（增长9.4%）。居民平均到医疗卫生机构就诊6.0次。

2021年总诊疗量中，医院38.8亿人次（占45.8％），基层医疗卫生机构42.5亿人次（占50.2％），其他医疗卫生机构3.4亿人次（占4.0％）。与上年比较，医院诊疗增加5.6亿人次，基层医疗卫生机构诊疗增加1.3亿人次。

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 13 版）