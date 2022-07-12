国家卫健委：我国居民人均预期寿命由77.93岁提高到78.2岁

人民网北京7月12日电 （记者孙红丽）国家卫健委12日发布《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，居民人均预期寿命由2020年的77.93岁提高到2021年的78.2岁，孕产妇死亡率从16.9/10万下降到16.1/10万，婴儿死亡率从5.4‰下降到5.0‰。

另外，2021年出生人口1062万人。二孩占比为41.4%，三孩及以上占比为14.5%，出生人口性别比为110.9。

全国医疗卫生机构总数1030935个

《公报》显示，2021年末，全国医疗卫生机构总数1030935个，比上年增加8013个。2021年末，全国医疗卫生机构床位944.8万张，每千人口医疗卫生机构床位数由2020年6.46张增加到2021年6.70张。

2021年末，全国卫生人员总数1398.3万人，比上年增加50.8万人（增长3.8%）。2021年全国卫生总费用初步推算为75593.6亿元。人均卫生总费用5348.1元，卫生总费用占GDP的比例为6.5%。

居民平均到医疗卫生机构就诊6.0次

《公报》显示，2021年，全国医疗卫生机构总诊疗人次84.7亿，比上年增加7.3亿人次（增长9.4%）。2021年居民平均到医疗卫生机构就诊6.0次。

2021年总诊疗量中，医院38.8亿人次（占45.8％），基层医疗卫生机构42.5亿人次（占50.2％），其他医疗卫生机构3.4亿人次（占4.0％）。与上年比较，医院诊疗增加5.6亿人次，基层医疗卫生机构诊疗增加1.3亿人次。

2021年公立医院诊疗人次32.7亿（占医院总诊疗人次的84.2%），民营医院诊疗人次6.1亿（占医院总诊疗人次的15.8%）。

医院次均门诊费用329.2元

《公报》显示，2021年，医院次均门诊费用329.2元，按当年价格比上年上涨1.5%，按可比价格上涨0.6%；次均住院费用11002.9元，按当年价格比上年上涨3.6%，按可比价格上涨2.7%。日均住院费用1191.7元。

2021年，医院次均门诊药费（123.3元）占次均门诊费用的37.5%，比上年（39.1%）下降1.6个百分点；医院次均住院药费（2759.5元）占次均住院费用的25.1%，比上年（26.2%）下降1.1个百分点。

2021年报告新冠肺炎本土确诊病例8377例

《公报》显示，2021年，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新冠肺炎确诊病例15243例，其中境外输入病例6866例，本土病例8377例；无症状感染者6265例，其中境外输入病例5047例，本土病例1218例。全年报告治愈出院病例12725例，其中境外输入病例6331例，本土病例6394；死亡病例2例。

截至2021年12月31日，累计完成新冠病毒疫苗接种283533.2万剂次，完成全程接种的人数为121068.5万人；全国共有11937家医疗卫生机构提供新冠病毒核酸检测服务，总检测能力达到4168万份/天，核酸检测能力显著提高；全国共有新冠肺炎定点医院800余家。

2021年甲、乙类传染病报告发病272.7万例

《公报》显示，2021年，全国甲、乙类传染病报告发病272.7万例，报告死亡2.2万人。报告发病数居前5位的是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病和布鲁氏菌病，占甲乙类传染病报告发病总数的93.3%。报告死亡数居前五位的是艾滋病、肺结核、病毒性肝炎、狂犬病、流行性出血热，占甲乙类传染病报告死亡总数的99.7%）。

2021年，全国甲乙类传染病报告发病率为193.46/10万，死亡率为1.5733/10万。

全国孕产妇死亡率为16.1/10万

《公报》显示，2021年，孕产妇产前检查率97.6%，产后访视率96.0%。与上年比较，产前检查率和产后访视率均有提高。2021年住院分娩率为99.9%（市100.0%，县99.9%），基本实现全部住院分娩。2021年，3岁以下儿童系统管理率达92.8%，与上年基本持平；孕产妇系统管理率达92.9%，比上年略有提高。

据全国妇幼健康监测，2021年，5岁以下儿童死亡率7.1‰。与上年相比，全国5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率均有不同程度下降。2021年，全国孕产妇死亡率为16.1/10万。与上年相比，全国孕产妇死亡率有所下降。