新研究：废水检测可对新冠变异毒株早期传播提前预警

新华社北京7月11日电（记者彭茜）新冠病毒在全球持续扩散和变异，尽早发现新变异毒株有助于及时开展公共卫生干预措施。美国研究人员新发现了一种可以提前从废水中检测出新冠变异毒株的方法，可对新变异毒株的流行提前预警。

2021年6月1日，法国南部城市尼斯的工作人员从街道的下水管道中提取废水，以监测新冠病毒的传播情况。（新华社发）

随着人们的日常生活排放，新冠病毒的RNA（核糖核酸）会在废水中聚集。目前，世界多国研究人员都已研发出利用废水检测新冠病毒的方法，但是这些方法主要检测当下废水中的病毒含量，用于估算病毒的社区传播情况。科学家希望进一步确定哪些变异毒株正在传播以及传播的普遍性，但一直受到低质量数据的困扰。

来自美国加利福尼亚大学圣迭戈分校等机构的研究人员最近利用纳米技术，提升了废水样本中用于测序的新冠病毒RNA量，并研发出名为“Freyja”的工具，可识别废水样本中的变异毒株。研究论文近日已刊登在英国《自然》杂志上。

研究人员在当地大学和周边社区收集了废水样本以验证该方法的准确性。他们发现，利用新工具对废水样本进行检测，可比临床（鼻咽）拭子等人体检测方法提前两周发现阿尔法和德尔塔变异毒株。

他们还在圣迭戈市首名奥密克戎毒株感染者被检测出阳性约10天前就从废水中检测出该毒株，并追踪到了奥密克戎毒株亚型BA.1在人群中的传播激增。不过目前尚不清楚该技术是否可用于追踪快速传播的奥密克戎毒株亚型BA.4和BA.5，因为它们较难区分。

研究人员说，这一新技术可用于追踪新出现的新冠变异毒株，可以早期检测并识别新变异毒株的隐匿传播，加速公共卫生反应。