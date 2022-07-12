替代有毒氰化物 新药剂有助黄金行业安全环保

【科技支撑安全生产】

在各种影视剧当中，氰化钠是“知名”的毒药，100—200毫克的平均摄入量就可以致人死亡的特性，让氰化钠成为当之无愧的“毒药之王”。然而，在黄金选矿行业，氰化钠也是一种常用的选矿药剂，具有工艺简洁、成本低等优势。但氰化钠的广泛应用带来了众多安全隐患，黄金生产企业员工因氰化钠中毒的事件时有发生。为此，北矿化学科技（沧州）有限公司（以下简称北矿化学）的科研人员开发出了一种新型选矿剂，用于在黄金生产中替代氰化钠。

“氰化物的危险主要体现在两方面：一是生产过程中，氰化物药剂的运输、储存、使用环节都可能发生事故；二是后处理过程中，氰化物尾渣又会带来新的隐患。”北矿化学总经理尚衍波告诉科技日报记者，尾渣的危险不容小视。

目前，我国黄金行业每年产生氰化物尾渣约1亿吨，大部分采用尾矿库堆存的方法处理。氰化物尾渣中总氰含量一般约为50毫克每升，这种尾渣属于危险固体废弃物，长期堆存既存在安全隐患，又会造成环境污染。“氰化物尾渣危险、难处理的问题，已经成为制约我国黄金行业发展的瓶颈之一。”尚衍波坦言。

为了解决这一难题，北矿化学在2016年启动黄金环保选矿剂项目并成立专项研发小组。历经4年的研发，2020年3月研制出BK517黄金环保选矿剂、BK518黄金环保助浸剂。这两种试剂可以替代黄金生产流程当中使用的氰化物，从源头上消除了运输、储存、使用过程中存在的安全风险，也解决了氰化物尾渣处理当中的安全和环保隐患。

尚衍波介绍说，这些试剂与氰化物相比，金银浸出率基本相当，还具有浸出时间短、运输管理便捷的特点。使用新药剂之后，黄金矿山的浸出渣不再是危险固体废弃物，而是一般固体废弃物，既降低了危害，还提高了进一步资源化利用的可能。可以说，新药剂兼具安全效益、生态环境效益、经济效益。

目前，此系列药剂已经应用在中国黄金、山东黄金、招远黄金等企业的矿山当中。应用结果表明，采用新药剂的矿山产生的尾渣总氰浓度均低于5毫克每升，符合生态环境部在2018年发布的《黄金行业氰渣污染控制技术规范》对尾矿库处置污染控制的技术环保要求。

自然资源部官网《中国金矿资源调查报告》显示，我国是世界黄金最大生产国、消费国和进口国。黄金行业涉及地域广、从业人数多。1887年应用于提取金银以来，氰化法在世界黄金行业一直占据主流地位，采用氰化提金技术生产的黄金长期占到世界总产量的80%以上。

对于传统氰化法的“霸权”地位，尚衍波表示：“黄金行业对安全、环保的需求是大势所趋，这些也是国家的规定。新药剂已经得到一批国内外企业应用，收获了良好效果。在未来，技术会继续升级，并且得到更大范围的推广。”

资料显示，北矿化学是国务院国资委直属中央企业矿冶科技集团有限公司的全资子公司，主要从事绿色高效矿山化学品的研发、生产与销售。除氰化物替代剂以外，该公司还开发了常用矿山化学品如煤油、柴油、硫化钠、硝酸等危险化学品的替代药剂，用在各类矿物的选矿、生产当中。

“我们研发的新药剂既能保障安全生产，又能为企业创造价值，还可以产生环境效益。工人的身体健康，企业的经济效益，国家的碧水蓝天，都是我们关心的事情。对我们来说，这些才是真正的‘黄金’。”尚衍波说。