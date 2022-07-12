中国入列十大妇幼健康高绩效国家（人民健康这十年④）

妇幼健康核心指标取得历史性成就、开展两癌（宫颈癌、乳腺癌）筛查、持续推进HPV疫苗接种、保障儿童用药、加强儿童医疗服务网络建设……党的十八大以来，中国妇女儿童健康水平显著提升，妇幼健康核心指标持续向好，被世界卫生组织评定为“全球十个妇幼健康高绩效国家之一”。

妇幼健康水平城乡地区间差距进一步缩小

十年来，中国妇幼健康水平显著提升。国家卫健委妇幼司司长宋莉介绍，2021年我国孕产妇、5岁以下儿童、婴儿死亡率已分别下降至16.1/10万、7.1‰、5.0‰，比2011年分别下降了38%、54%和58%，均降至历史最低水平。

妇幼健康核心指标包括孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率和婴儿死亡率，是反映一个国家和地区卫生健康事业发展水平重要指标，是衡量一个国家和地区社会经济发展水平的重要评价指标，也是联合国可持续发展目标的核心评价指标。

“我国妇幼健康核心指标已位于全球中高收入国家前列。”宋莉介绍，三项核心指标降幅趋势持续向好，中国已被世界卫生组织评定为“全球十个妇幼健康高绩效国家之一”。与此同时，妇女儿童健康水平城乡地区间差距进一步缩小。十年来，西部与东部地区孕产妇死亡率之比由2.1下降到1.5，农村和城市5岁以下儿童死亡率之比由2.7下降到2.1。妇幼健康服务的公平性、可及性不断增强。

十年来，以妇幼保健机构、妇女儿童医院为核心的中国特色妇幼健康服务体系不断健全。截至目前，全国共有妇幼保健机构3032家，妇幼保健机构专业人员达到54.2万人。全国共有妇产医院793家，儿童医院151家，妇产科医师数达到37.3万人，儿科医师人数增长到20.6万人，全国已建立危重孕产妇救治中心3364个，危重新生儿救治中心3070个。

近年来，全国孕产妇住院分娩率持续稳定在99%以上，孕产妇系统管理率、儿童健康管理率保持在90%以上，云上妇幼、智慧妇幼等创新模式不断推进，妇幼健康服务能力得到持续提升。

提高宫颈癌、乳腺癌免费筛查覆盖面

宫颈癌、乳腺癌（简称“两癌”）严重影响妇女健康，开展人群筛查有利于早诊早治。

中华预防医学会妇女保健分会主任委员、中国疾控中心慢性病首席专家王临虹表示，中国一直高度重视“两癌”筛查，从2009年开始就把“两癌”筛查纳入重大公共卫生服务项目，为广大农村妇女提供免费筛查；2019年又将其纳入基本公共卫生服务项目，进一步提升筛查覆盖率。

截至2020年，中国“两癌”筛查工作已覆盖近2600个县市区，合计开展免费宫颈癌筛查1.3亿人次，免费乳腺癌筛查6400万人次。通过早期筛查、早期诊断和早期干预，众多患病妇女得到了及时救助。

HPV疫苗是宫颈癌防控的一级预防措施。目前，中国已有5款HPV疫苗获批注册。

统计数据显示，2018年至2020年，中国HPV疫苗接种数量逐年上升，从2018年的341.7万剂次上升至2020年的1227.9万剂次。

世界卫生组织推荐9—14岁女孩作为HPV疫苗的首要接种人群，越早接种效果越好。近年来，广东、海南和福建先后启动了全省适龄女孩免费接种国产二价疫苗的工作，济南、厦门、无锡、鄂尔多斯等试点城市出台了适龄在校女生HPV免费接种的政策，成都对适龄在校女生HPV疫苗给予定额补助。

这些试点地区初中女生的HPV疫苗接种覆盖面大大提高，有些城市已经达到了90%以上。下一步，将大力总结推广先行先试经验，促进免费HPV疫苗接种政策覆盖更多人群，更好地满足接种需求。

全方位织密预防出生缺陷网

近年来，经历生育政策调整后，中国高龄生育有所增加。

“年龄和出生缺陷发生有明确的正相关关系，35岁之后是出生缺陷高发时期。所有育龄夫妻应注意适龄生育，主动采取婚前孕检等措施，有效预防出生缺陷的发生。”国家妇产疾病临床医学研究中心主任、北京大学第三医院院长乔杰说，要持续继续加强出生缺陷三级预防的防治策略。

《“健康中国2030”规划纲要》以及《“十四五”国民健康规划》中明确提出，对于出生缺陷的防治，要构建覆盖城乡居民，从婚前、孕前、孕期、新生儿儿童全方位的防治体系。从“十一五”到“十三五”，国家布局了一系列专项，从胚胎植入的遗传学诊断到产前和产后，一系列研究获得突破，使得出生缺陷总体防治水平提高不少。

“防治出生缺陷一要加大宣传，二要进行有效筛查和预防。”国家儿童医学中心主任、首都医科大学附属北京儿童医院院长倪鑫说，鼓励育龄期夫妇在适龄阶段进行生育，并在备孕以及孕中能够科学、健康地生活，比如服用叶酸、避免接触放射性等有毒有害物质等。

不断加强儿童医疗服务网络建设

党的十八大以来，中国不断加强儿童医疗服务网络建设。设置2个国家儿童医学中心和5个国家儿童区域医疗中心，持续加强儿科相关国家临床重点专科建设，构建国家、区域、省、市、县级儿童医疗服务网络。国家卫健委连续两个周期推出健康儿童行动计划，整体提升儿童健康服务体系的建设能力。

“目前，我国每千名儿童床位数是2.2张，较2015年增长了0.27%。”倪鑫说，儿科医疗优质资源不断扩容，儿童健康保健服务网络建设加快。

中国印发《关于保障儿童用药的若干意见》，先后发布3批共105个鼓励研发申报儿童用药品，通过“重大新药创制”科技重大专项投入5.74亿元，支持儿童用药品研发和临床研究；儿童专用药和适用药占国家医保目录内药品种类的20.13%，经谈判新进入目录的34个独家儿童用药品平均降价55.6%。

同时，集中力量解决儿童健康重点问题：综合防控儿童青少年近视，2020年，0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率91.8%；加强儿童常见传染病防治，以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率维持在90%以上；加大儿童重大疾病救治力度，将免疫性溶血性贫血、中枢神经系统肿瘤等12个病种纳入儿童血液病、恶性肿瘤救治管理病种范围；加强儿童青少年肥胖防控，推广合理膳食和科学运动等理念；促进儿童青少年心理健康，全国有1379家妇幼保健机构开展儿童心理保健服务，318个地市设有精神专科医院。