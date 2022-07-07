两协会提醒儿童用妆安全：切勿将彩妆玩具当儿童化妆品使用

人民网北京7月7日电 （记者孙红丽）暑期将至，很多家长都做好了带着孩子参加户外活动、享受亲子互动的安排，一些具有清洁、保湿、爽身，特别是防晒功效的儿童化妆品已经列入了家长们的购物清单。

中国消费者协会、中国保健协会化妆品发展工作委员会今日发布“保障儿童用妆安全”暑期消费提示。提示中称，不存在“食品级”化妆品，误当食物摄入化妆品存在安全风险；要将儿童化妆品与玩具严格区分，切勿将彩妆玩具当儿童化妆品使用；要积极引导孩子树立正确的审美观，更多的倡导孩子追求自然美和健康美，避免孩子过分依赖于化妆品。

近年来，随着社会和经济的发展，人们对美的追求愈加强烈，化妆品市场逐渐显现出不断增长和低龄化的趋势，并衍生出了儿童化妆品品类。儿童化妆品是指适用于年龄在12岁以下（含12岁）儿童，具有清洁、保湿、爽身、防晒等功效的化妆品。据有关方面统计，我国每年至少有5000万儿童使用化妆品，估算儿童化妆品市场份额已近50亿元，且呈现逐年递增的趋势。

与此同时，儿童化妆品市场也暴露出一些问题，如无生产许可证生产儿童化妆品、伪造生产厂名厂址、非法添加激素和抗感染类药物、宣称“食品级”化妆品、售卖的“彩妆玩具”易被当成儿童化妆品等，不利于儿童的安全健康。

两协会提示，选购儿童化妆品应注意功效类别，3岁以下婴幼儿不宜使用“彩妆”。如果彩妆化妆品标签宣称3岁以下婴幼儿可用，则属于违法行为；购买儿童化妆品应选择有资质的正规商家，仔细阅读标签标注并核验产品信息，认准“小金盾”标志；家长应主动监护孩子使用儿童化妆品情况，出现不适要立即停止使用。

“不存在‘食品级’化妆品，误当食物摄入化妆品存在安全风险。”两协会指出，近期，一些商家在生产化妆品时使用了某些可用于生产“食品”的原料，就借机称这样的化妆品为“食品级”化妆品，暗示家长把这样的化妆品给儿童使用更安全。事实上，化妆品和食品是两种不同类别的产品，依据不同的法规规定，适用不同的产品标准、原料要求、生产条件等。

另外，两协会提示，要将儿童化妆品与玩具严格区分，切勿将彩妆玩具当儿童化妆品使用。儿童化妆品与玩具是两种不同类别的产品，依据不同的法律法规实施管理，其管理措施和要求也不相同。

当前，一些包括眼影、腮红、口红、指甲油等组成的“儿童梳妆台”或“宝宝梳妆台”等产品在市场上十分热销。实际上，这类产品很多是由玩具生产企业生产的仅供玩偶等涂饰用的“彩妆玩具”，只按照玩具的生产标准和质检标准进行生产、检验，并未依法在药监部门完成产品的注册或备案，不作为儿童化妆品管理。

按照一般玩具产品标准生产出来的“口红玩具”“腮红玩具”等产品中可能含有不适宜作为化妆品原料使用的物质，如安全风险相对较高的着色剂等，如果当化妆品使用可能会刺激儿童皮肤。此外，这类“彩妆玩具”还可能存在重金属超标的问题，如铅超标，过量铅被吸收后可损害身体多个系统，并影响儿童智力发育。为此，家长在为孩子选购时，一定要将儿童化妆品与彩妆玩具区分开来。