国家卫健委：公众防疫过程中健康生活方式的行为践行率达到95%左右

人民网北京7月5日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委今日召开“一切为了人民健康——我们这十年”系列新闻发布会，介绍健康中国行动实施以来进展与成效。

今年4月，第34个“爱国卫生月”期间，全国爱卫办组织在全国开展了线上问卷调查，共有870多万名群众参与了线上答题，覆盖了全国大部分省市县。人群包括公务员、教师、学生、农民以及服务业等各行各业的人员。

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安介绍，从调查结果来看，群众对文明健康绿色环保相关理念的正确认知率总体较高，特别是对于个人是自己健康第一责任人的认同率高达93%，也有93%的人认为应该节约资源、使用清洁能源，92%的人认为应该定期体检，及早发现健康问题，90%的人认为吸烟者应尊重他人的健康权益。

结果显示，群众对于健康生活方式的践行情况总体上是比较好的，比如勤洗手、多通风、戴口罩，咳嗽或打喷嚏时，注意遮掩口鼻等卫生习惯，以及防疫过程中的行为践行率达到了95%左右。对于使用节能产品、选择低碳出行、拒绝餐饮浪费等绿色环保的行为践行率均在92%左右。

另外，环境是直接影响人群健康的重要因素，建设健康环境是全面推进健康中国建设的一个重要维度。

毛群安表示，近些年来，全国爱国卫生运动委员会、健康中国行动推进委员会各成员部门扎实地开展健康环境促进行动。特别是新冠肺炎疫情发生后，在全国开展了多轮爱国卫生专项行动，清理整治环境卫生，以改造环境助力人群健康水平的提升，取得了显著的成效。

“城乡的环境质量显著提升，各项健康环境指标持续向好。”毛群安介绍，近十年来，创建国家卫生城市（区）277个，占累计创建数量约60%，创建国家卫生县城（乡镇）3269个，占累计创建数量约87%；城市生活垃圾无害化处理率、空气质量平均优良天数占比和农村自来水普及率等环境卫生指标均得到了大幅度的提升。