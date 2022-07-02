餐饮“更合味”：异国菜式也“预制”

预制菜大概率会成为今年下半年餐饮、食品企业的焦点。今年以来，陆续有餐饮品牌切入预制菜赛道。比如潮汕卤味食品头部品牌物只卤鹅集团孵化出以潮汕风味为细分品类的预制菜品牌“物满鲜”，今年上半年，其刚刚完成数千万元的天使轮融资。

预制菜将有地域风味

未来，预制菜还有很大的发展空间。据百度与京东联合发布的《2022年6.18消费趋势洞察报告》显示，预制菜成交额同比增长203%，今年京东6·18数据显示：95后在预制菜上的成交额同比增长95.8%。

广东省粤菜产业促进会执行副会长余永文认为，预制菜会成为未来餐饮业的“发动机”“心脏”。他预计，下半年“预制菜师傅”的评级可能会出台，推动人才精准培养。

从上半年来看，区域口味的预制菜“才露尖尖角”，烤鱼、酸菜鱼这一类川渝特色的预制菜刚走进广东市场不久。下半年预制菜将朝着更加专业和细化的方向发展，将有更多的地域特色风味被开发，运用到预制菜中，并在不同的地区实行差异化销售。比如，将安徽名菜“臭鳜鱼”卖到广东。此外，异域风味的预制菜也值得关注，例如被忽略的东南亚风味有望杀入这条赛道。要知道，东南亚等地的菜式风味在国内一线城市有相当广泛的群众基础。就拿冬阴功来说，那酸辣劲儿，深得广州食客喜爱。若是能做成预制菜，岂不美哉？

数智化助力新品研发

数智化发展将成为餐饮企业下半年的重中之重。

中国商业联合会专家委员会委员、北京国际商贸中心研究基地首席专家赖阳表示，餐饮数字化是行业的跨代发展的趋势，数字化有助于提升行业和企业的决策和分析能力，也进一步优化消费者数字化体验。

据广州酒家集团党委副书记、副董事长、总经理赵利平介绍，广州酒家集团下半年将以更有力的动作拥抱数字化、智能化，积极融入数字智能，大胆引进新技术，做人才储备，加大智能化投入，尤其在利口福的业务板块。

不过，数智化并非一蹴而就，需要餐饮企业在全链路中布局，增强品牌与消费者的触点和互动性，由规模速度型向质量效率型升级，更好地满足新型餐饮消费需求。比如，通过大数据预测餐饮潮流趋势和消费者诉求，从而为产品研发服务。