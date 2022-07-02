镜架不合适将影响眼镜效用

近年来，我国学生近视呈现高发、低龄化趋势，越来越多的孩子戴上了“小眼镜”，儿童眼镜消费市场也呈现持续增长态势，成为仅次于成人市场的第二大市场。暑假临近，不少家长会带着孩子去配眼镜，眼镜片、眼镜架的款式琳琅满目，该如何给孩子挑选一副安全、科学的眼镜？记者进行了相关采访。

不要忽视镜架的重要性

在北京市潘家园眼镜城的一家眼镜店内，消费者田女士正带着孩子挑选眼镜架。她告诉记者，她很重视孩子眼镜的质量，验光都是在眼科医院进行，然后再到眼镜店选购镜片和镜架。在问及如何选择眼镜架时，她表示颜色和颜值是第一考量。在采访中，和田女士想法相同的还有很多，眼镜城内多位店长都表示，许多家长虽认识到儿童验配中验光及镜片的重要性，却忽略了镜架的重要性。

北京大学人民医院眼科医生侯杰告诉记者，科学验光是视力矫正的基础，镜片是近视防控的灵魂，镜架则是这一切的载体，如果缺少了合适的镜架，无论是验光还是镜片，都将会无法发挥其真正的作用。他表示，因为处在生长发育关键时期，儿童青少年眼球比成人的更加敏感、易受影响，儿童眼镜架其实承载了比成人光学镜架更多的专业属性。“眼镜的重量是直接作用于鼻梁，若是过重容易造成鼻梁骨酸痛，严重的还可能导致鼻骨变形，对耳朵也会造成不当的压迫。因为大多数儿童好动，镜架的材质既要轻便不易折断还要材质不会对儿童皮肤造成刺激。”侯杰表示。

中国眼镜协会牵头制定的《儿童定配眼镜》《儿童眼镜架》《儿童太阳镜》3项团体标准也提到，儿童眼镜使用的材料都要求尽可能减少从长期接触皮肤的部件中析出有害物质。特别注意要避免使用可能引起过敏、致癌、诱导有机体突变或有毒的物质。对于14岁及以下儿童佩戴的儿童眼镜架，表面应光滑、无毛疵和凸点、无明显划痕、边缘圆润，不应有可触及的、潜在危险的锐利边缘。儿童眼镜架(金属架)应带有可调节鼻托。紧固件不应产生尖点或凸起以至被触及的危险。

如何选择合适的镜架

如何选择合适的镜架？侯杰告诉记者，镜架不宜过重，鼻托也要服帖，还要注重对儿童皮肤的保护，不要选择带刺激性电镀工艺的镜架。

侯杰表示，很多家长为了省钱，会购买大一号的眼镜让孩子长大后仍然可以佩戴。但这样做是不对的，眼镜架不能太大或太小，太大眼镜会下滑、瞳孔中心和眼镜光学中心点不一致；太小会在孩子的脸颊上产生压痕和不适，影响孩子向四周看的视野。眼镜正确的尺寸应该取决于眼窝的尺寸以及儿童双眼之间的距离，同时不得高过眉毛或是宽过脸颊，然后根据儿童的脸型进行调整，使眼镜和孩子的鼻型、耳型吻合。

材质方面，侯杰建议，镜架可以选择纯钛镜架、凝胶鼻托，纯钛镜架轻质材料结实，不易断裂、轻盈舒适，而且不易过敏，大多数肤质都能良好适应，适合儿童使用。凝胶鼻托是一种新配件，可以柔软地靠到儿童的鼻子上，可以让眼镜有尽可能大的接触面，减少眼镜对鼻梁发育的影响。

科技的进步也为儿童选择镜架带来了便利，记者了解到，近两年的儿童定制镜架，采用三维扫描技术构建儿童面部模型，通过采集面部各个参数点，根据镜片功能要求进行参数调整，包括倾斜角、镜眼距、位置等，让镜片处于最佳配戴状态，最大化发挥镜片的矫正功能。

科学用眼是关键

国家卫健委数据显示，2020年中国儿童青少年总体近视率达到52.7%，小学阶段35.6%，高中阶段已达到80.5%。侯杰表示：“防控孩子近视，花钱不如花心思，科学用眼是防控近视的关键。”

他建议，一是要注意读书写字时的正确姿势，身体坐正，保证眼睛和书本的距离在30厘米左右，使用电子设备距离屏幕至少50厘米。二是要避免眼睛疲劳，用眼1个小时需要休息5到10分钟，玩电子游戏等尽量不要持续40分钟以上。三是要加强户外活动，多晒太阳，促进合成维生素D，从而预防近视。四是要定期检查视力，最好在6个月至1年之间。