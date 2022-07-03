安徽泗县本次疫情已报告确诊病例43例

国家卫健委7月2日通报称，7月1日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增本土确诊病例38例，其中安徽34例，山东3例，江苏1例，含1例由无症状感染者转为确诊病例（在山东）；新增本土无症状感染者145例，其中安徽101例，江苏29例，辽宁8例，浙江3例，山东2例，广东1例，四川1例。

安徽省卫健委2日发布通报，7月1日0至24时，安徽省报告新增确诊病例34例（均在宿州市泗县），新增无症状感染者101例（宿州市泗县100例，蚌埠市固镇县1例）。6月26日至7月1日24时，安徽省共报告确诊病例44例，其中境外输入1例，宿州市泗县43例；共报告无症状感染者236例。

安徽

宿州截至7月1日12时

已累计隔离14151人

安徽宿州泗县新冠肺炎疫情防控应急指挥部7月2日通报称，7月1日泗县新增确诊病例34例（轻型），新增无症状感染者100例。其中，74例在隔离观察的人员排查中发现，60例在中高风险区核酸筛查中发现。上述人员已全部闭环转运至定点医院接受医学观察和治疗。对追踪到的密切接触者、次密接者均已按照要求进行管控。目前，正在有序开展流调溯源、隔离管控、核酸检测、医疗救治等处置工作。

宿州市新冠肺炎疫情防控应急指挥部7月1日晚召开的新闻发布会通报介绍，截至7月1日18时，泗县累计报告确诊病例（轻型）39例、无症状感染者206例；灵璧县在泗县返灵人员筛查中，发现3例阳性。

宿州市灵璧县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部7月2日通报称，当地决定划定高风险区、中风险区和低风险区。

通报显示，灵璧县将中安江山印小区、温州商城以及代家村等6座村庄调整为高风险区，另有多地被划为中风险区。

宿州市新冠肺炎疫情防控应急指挥部召开的新闻发布会上介绍，宿州对风险较高的村庄、学校等人员进行了整体转运。截至7月1日12时，已累计隔离14151人。

江苏

徐州倡导全体居民

非必要不离徐

江苏徐州市新冠肺炎疫情联防联控指挥部7月2日通报称，当日早晨，徐州市泉山区在重点人群核酸检测筛查中发现异常。接报后，市、区两级立即启动疫情防控应急处置机制，同步开展样本复核、流调排查等工作，对相关场所迅速实施管控。至下午5时，经市疾控中心复核13人为阳性，已全部转运至市定点医院诊疗。

徐州市新冠肺炎疫情联防联控指挥部表示，倡导全体居民非必要不离徐，确需离徐的须持48小时内核酸检测阴性证明。来（返）徐人员，如7日内有中高风险区或有本土疫情所在县（市、区）旅居史的，请第一时间向所在社区（村）和单位报告，严格落实相应健康管理措施。对与已发现的阳性感染者有时空交集的人员，将进行健康码赋黄码。请黄码人员立即联系所在社区（村）登记，并按要求前往黄码采样点进行核酸检测，外出期间全程做好个人防护。

当地要求，在应对处置疫情期间，徐州市机关企事业单位、公共场所、居民小区、公共交通场站车辆等要认真落实疫情防控主体责任及各项防控措施，严格查验“健康码”“行程卡”、48小时核酸阴性证明或24小时采样证明。

江苏无锡市新冠肺炎疫情联防联控指挥部7月2日通报称，7月1日上午，无锡市在对集中隔离和重点风险人员进行核酸检测中发现39名初筛阳性，经市疾控中心复核为阳性，随即转运至市定点医院诊疗，涉及病例居所、工作场所、经停的重点区域已迅速落实管控措施。

山东

青岛本轮疫情风险总体可控

暂不影响游客进出黄岛区

山东青岛黄岛区7月2日召开新闻发布会，会上通报称，当地本轮疫情发生以来，截至2日上午8时，黄岛区在对重点人员应检尽检时，共发现本土阳性病例17例，其中确诊病例5例，无症状感染者12例，均为某公司进口冷链货物专仓同一班组的工作人员，均在有效管控中发现。

青岛市黄岛区政府副区长张磊娜在会上表示，经专家组研判，本次疫情风险总体可控，基本排除社会面传播风险。

张磊娜介绍说，出现疫情后，市区两级组织专业流调人员赶赴现场开展流调排查。对排查出的密接人员及时进行了隔离管控，并组织基因测序。基因测序结果均显示为新冠病毒奥密克戎变异株BA.2分支，与进口冷链货物包装表面病毒污染样本基因测序结果高度同源，系接触有病毒污染的进口冷链货物感染。该批进口冷链货物已全部封存，未流入市场。

目前，5名确诊病例和12名无症状感染者全部及时转入青岛市公共卫生应急备用医院。目前所有患者病情稳定。

发布会上介绍，根据流行病学调查和基因测序结果表明，本起疫情为进口冷链集中监管区域环境暴露引发感染，目前根据流行病学调查数据、区域核酸检测数据及实验室数据综合分析，尚未发生社区传播迹象，风险在可控范围内，对市民游客进出黄岛区暂无影响。

辽宁

丹东集中采样结束前

商业网点暂停营业

辽宁省卫健委7月2日通报称，7月1日辽宁省无新增新冠肺炎确诊病例；新增8例本土无症状感染者，均为丹东市报告。

丹东市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室7月1日晚发文称，丹东市新冠肺炎疫情仍存在隐匿传播风险。丹东市主城区7月2日（周六）、7月3日（周日）全员核酸检测集中采样时间为6时至12时，集中采样结束前，商业网点暂停营业，公共场所暂不开放。因特殊原因未能参加集中采样人员，下午由辖区安排补采。 文/本报记者 屈畅 统筹/蒋朔

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