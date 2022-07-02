口罩花样翻新，防护效果靠谱吗？

如今，口罩已成为生活中必不可少的用品。但闷热的夏天，能不能戴凉快点的口罩？普通口罩样式单调，能不能戴点好看的？记者调查发现，市面上的口罩早已不是蓝、白二色“平分天下”——不仅颜色凑齐了五颜六色，而且还印上了植物、动物、人物、文字等元素图案，甚至装饰了烫钻、流苏等，造型丰富、样式美观，受到年轻人的喜爱。

“给口罩印花朵、卡通人物没问题，但要考虑到，口罩的制作工艺会不会导致口罩的透气性变差。”北京清华长庚医院感控疾控办公室副主任吴圣告诉记者，口罩的无纺布上有许多相对均匀的孔，印上图案以后，如果工艺中的涂料、染料导致这些孔闭合，那么就好比喷上了漆，不透气，这有可能影响到口罩佩戴的舒适度。

琳琅满目的印花口罩满足了人们的审美需要，但在夏季，大家对口罩多了防晒的诉求。网购平台推出了许多具有清凉透气功能的口罩，如护眼角防紫外防蓝光蚕丝口罩、超薄单层3D立体口罩、植绒薄纱透气口罩……

这类有防晒效果的透气口罩管用吗？“无论是什么材质以及结构、形状设计，一定要看口罩是否获得国家认证。”吴圣介绍，一般有两种办法提高口罩的透气性，就是让孔更大或者更多。“如果用孔多的方法实现透气，是依然可以阻断一些有害物质；如果仅仅是孔大，就可能降低它的防护作用。”

市面上还推出不少应季的“冰丝口罩”，在吴圣看来，夏季佩戴普通口罩的不适感可能是心理上的，而不是生理上的。“过去，不少女性在夏季也佩戴口罩，不影响日常活动，甚至还有人戴只露出两个眼睛的面罩，其实透气性更差。也有人喜欢戴棉布口罩。这些口罩的舒适度未必比现在的普通外科口罩要好，只是人们从心理上觉得它们更舒适。”

近来，有不少品牌推出了电动新风口罩，号称能阻挡飞沫的同时，还能过滤PM2.5颗粒物，同时能解决普通口罩可能带来的呼吸不畅的问题。真能达到这样的效果吗？“如果是往口罩里送风的就没问题，如果是往外排风的就不可以戴了，其降温意义不大。”吴圣提醒，虽然电动口罩有一定防护效果，但电动口罩暂缺相关标准，效果优良不等，所以，在医院特殊区域等高危场所不建议使用电动口罩。

除了推陈出新的防暑降温口罩，不少电商还上架了口罩辅助“神器”——鼻托、支架、防雾条……“这些内托或外置类产品有一定支撑作用，但也伴随着破坏口罩密封性的风险，降低了防护效果。”吴圣提醒，“使用这些产品，应注意保证口罩的闭合性——口鼻都能遮住，口罩边缘要与面部贴合好。比如支架，不能架起来以后让口罩有大的缝隙，甚至鼻子暴露在口罩外面。”

针对长期戴口罩有异味的问题，购物平台上也推出了口罩爆珠、清凉贴、香薰扣等“增香”产品。对此，吴圣建议大家还是勤更换口罩为好。“定期更换一是因为戴久了气孔容易堵，二是我们呼出的水分会浸湿无纺布，容易带进细菌、病毒。对于普通人来说，接触到病原体的概率较低，勤一点就每天更换，不勤就两三天换一次，但是口罩要晾在通风处，最好能有阳光直晒。”

吴圣特别提醒，口罩到底怎么选、怎么戴，都应以降低病毒传播风险、保护自身安全健康为重要原则。无论“花式口罩”还是“防闷神器”，都应认真甄别，不能图新鲜而因小失大。