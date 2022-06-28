“小眼镜”增多 专家支招教你科学用眼

近年来，全球青少年近视率居高不下。新冠疫情以来，由于户外活动时间减少和利用电子设备在线上课时间增多，青少年近视率进一步上升。为了帮助青少年预防近视和健康成长，多国眼科专家提出科学用眼建议。

科学用眼第一招：保证正确姿势。日本眼科医师协会推荐，预防近视需要注意读书写字时的正确姿势，身体坐正，保证眼睛和书本的距离在30厘米左右。《韩国时报》援引韩国金氏眼科医院医生金应洙的话说，远程授课方式下，学生应了解如何正确使用电子设备，如距离屏幕至少50厘米等。

科学用眼第二招：避免眼睛疲劳。日本眼科医师协会建议，为防止眼睛疲劳，用眼1个小时需要休息5分钟到10分钟，玩电子游戏等尽量不要持续40分钟以上。俄罗斯Eyecraft眼科工作室眼科医师玛丽亚·莱维娜建议：“4岁以下儿童根本不应该接触电子产品；8岁以下儿童每天接触电子产品的时间不应超过15分钟至20分钟；12岁以上儿童每天不应超过2小时。”

巴拿马眼科学会前主席费利克斯·迪亚斯则提到“20—20—20”口诀，即在使用电子设备时，每20分钟停止看屏幕20秒，并远望20英尺（约6米）外的地方休息眼睛。

科学用眼第三招：增加户外活动。德国图宾根大学眼科研究所专家弗兰克·舍费尔说，预防近视最好的措施是花足够的时间在室外，如每天在户外活动两小时。近视通常出现在8岁至15岁之间，但眼睛的发育直到16岁到18岁左右才结束，至少在此之前，充足的日光可以抑制近视发展。韩国江南明亮世界眼科医生朴俞景也建议，保证每天的户外活动，多晒太阳，促进合成维生素D，从而预防近视。

科学用眼第四招：定期视力检查。朴俞景建议，每半年做一次视力检查。巴拿马马丁内斯·加西亚眼科诊所眼科医生克里斯蒂娜·加西亚建议定期视力检查，间隔控制在6个月至1年之间。古巴眼科研究所医生劳尔·佩雷斯也说，孩子睡前1到2小时内应避免使用电子屏幕，有条件的情况下每年进行眼科检查。

厄瓜多尔首都基多一所学校的校长介绍，该校和一家眼科诊所建立了联盟，每年对全体学生和教职员工展开一次眼科检查。（据新华社）