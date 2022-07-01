7月1日起上海5A级旅游景区全部恢复开放

新华社上海6月30日电(记者陈爱平)记者30日从上海市文化和旅游局获悉，7月1日起，上海将有更多国家A级旅游景区开门迎客。其中，中国共产党一大·二大·四大纪念馆景区等4家国家5A级旅游景区将全部恢复开放。

上海景区落实“预约、错峰、限流”管理，实行实名制购票预约，引导分时段入园，做好客流的实时监测预警和现场分流疏导。上海文旅系统通过“一口预约”“一码畅游”“一键速递”等特色服务，进一步优化人们预约出游、错峰出行体验。

中共一大纪念馆自7月1日起恢复开馆；场馆实行“实名制、分时段”线上预约，所有观众(包括老年人、儿童)需提前1天至7天在“中共一大纪念馆”官方微信公众号进行线上预约。中共二大会址纪念馆提示，观众需提前在“红途”“上海静安”App进行预约。中共四大纪念馆提示，参观须提前通过“红途”或“乐游上海”平台进行网上预约。与中国共产党一大·二大·四大纪念馆景区配套的“红色专线车”也将自7月1日起恢复运营。

同样自7月1日恢复开放的上海科技馆、上海自然博物馆(上海科技馆分馆)、上海天文馆(上海科技馆分馆)一直深受亲子家庭青睐。自6月30日12时起，三处场馆已重新开放官网和微信公众号购票预约通道。观众进入场馆需出示本人电子“随申码”或身份证原件，刷“数字哨兵”进行核验。

东方明珠广播电视塔是6月1日起上海率先恢复开放的旅游景区之一，首先恢复开放的为景区部分户外项目。其负责人介绍，“数字哨兵”等智慧应用既有助于景区落实疫情防控，也让市民游客获得顺畅便利的游览体验。7月1日起，景区将进一步开放空中旋转餐厅等室内部分。

目前上海共有134家国家A级旅游景区。自6月以来，越来越多景区遵循《上海市A级旅游景区新冠肺炎疫情防控工作指南(2022年第一版)》严而有序恢复开放。预计到7月1日，上海恢复迎客的国家A级旅游景区将有约80家。享誉海内外的黄浦江游览也将自7月1日起恢复运行。