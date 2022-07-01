研究表明“气味相投”更易成为朋友

众所周知，像狗这样的哺乳动物会通过相互嗅闻来决定谁是朋友，谁是敌人。现在，以色列魏茨曼科学研究所研究人员发现，人类的交友过程也有类似的“化学反应”，可能会根据某人的体味与自己的相似程度来选择朋友。这项研究发表在近期的《科学进展》杂志上。

“鉴于朋友的体味和自己的体味会诱发相似的大脑活动模式，但暴露于陌生人的体味会诱发非常不同的边缘恐惧型大脑反应，我们假设体味的相似性可能有助于快速形成友谊。”研究人员在论文中写道。

研究人员招募了20对相同性别的亲密朋友。他们对彼此“一见如故”，迅速成为了朋友。研究人员假设这种“化学反应”可能受到体味相似性等因素的影响。

这些参与者被要求穿上干净的棉质T恤，避免使用香水和香皂，避免吃辛辣食物，还被要求在睡觉时远离伴侣。当研究人员用一种名为“电子鼻”的紧凑型气体传感设备“闻”T恤后发现，这些朋友之间的气味特征比非朋友之间的气味更接近。

在另一项测试中，研究人员招募了25名志愿者作人类分析员，让他们通过嗅觉比较上述朋友之间的气味和随机配对的人的气味。他们发现朋友之间的气味相似性大于陌生人的。

此外，志愿者还被要求根据愉悦度、性吸引力、热情等个性对来自朋友的40种体味进行评分。当研究人员将所有分数结合起来时发现，朋友之间的体味比随机配对人之间的体味更相似。

在这之后，研究小组还想测试是否可以利用陌生人之间的气味相似性来预测他们第一次见面时是否会“一拍即合”。为此，他们招募了一些彼此素未谋面的陌生人，让他们玩无声的“镜子游戏”，即参与者两两配对，在两分钟内不发声的情况下，近距离模仿对方的手部动作。

研究人员以循环赛的方式进行了这项实验，在产生的66对不同配对中，三分之一的配对组合表示他们对对方有好感，彼此相处融洽。电子鼻测试发现，这些人的气味化学分子显示出高度相似性，而那些对彼此没有感觉的就不会有这种现象。实验表明，他们预测两人能否合拍的准确度达到71%。