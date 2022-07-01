加强疫苗接种  遏制疫情蔓延

世界卫生组织日前发布的最新一期新冠肺炎疫情周报显示，今年1月以来，全球新冠肺炎确诊病例和死亡病例整体呈下降趋势，但每周报告的新增确诊病例依然超过300万例。目前，全球累计确诊病例已超过5.4亿例，死亡病例达600多万例。

世卫组织官员指出，得益于新冠疫苗接种工作的持续推进，全球新冠肺炎死亡病例继续呈下降趋势。由于多个国家和地区大幅放松社交限制措施，大幅减少核酸检测数量，实际感染数量远高于公布的确诊数量。世卫组织认为，目前新冠疫苗在减少入院人数、重症人数、死亡病例方面效果依然明显，呼吁各国加强疫苗接种，遏制疫情蔓延。

公共卫生专家认为，近期奥密克戎毒株新亚型BA.4、BA.5的快速传播加大了疫情防控难度。根据世卫组织最新数据，近期各国报告的新冠病毒基因测序中，奥密克戎毒株占比超过94%。其中，奥密克戎亚型毒株BA.2占比超过25%；奥密克戎亚型毒株BA.4、BA.5快速传播，两者占比已经超过55%。世卫组织表示，基于目前的数据，BA.4、BA.5比BA.2更具增殖优势，但尚未发现它们在致病严重程度或临床表现上的差异。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗近日表示，考虑到人们已经拥有有效疫情防控工具，应继续采取保持社交距离、佩戴口罩、科学检测等措施保障安全、减少病毒传播。“应继续监测病毒传播态势，尤其是重点监测病毒在脆弱群体中的传播。”

研究显示，常规接种新冠疫苗在预防奥密克戎毒株感染、有症状感染和引发重症等方面的效果均有所下降。不过，大多数研究结果表明，现有疫苗对预防奥密克戎引发重症的有效率依然很高，而接种疫苗加强针可显著提升疫苗的预防效果。

世卫组织总干事谭德塞表示，目前全球疫情仍在传播，核酸检测及病毒基因测序却在减少，而全球仍有40%的人口没有接种新冠疫苗，应继续加大接种力度，努力实现全球60岁以上老人及脆弱群体接种疫苗至关重要。

日前，美国食品和药物管理局将美国生物技术企业莫德纳公司、美国辉瑞公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗适用年龄扩大至6个月及以上人群。丹麦、巴西等国政府表示，将为年满50岁人群接种第四针新冠疫苗，以减少因感染新冠病毒变异毒株而导致的重症、住院与死亡病例。

欧盟委员会负责卫生和食品安全事务的委员斯泰拉·基里亚基季斯表示，新一轮疫情暴发的危险始终存在，欧盟委员会此前宣布疫情进入新阶段，并非意味着疫情已结束。欧盟各国仍有9000万人未接种疫苗，这些人有感染新冠病毒并传播新一轮疫情的风险。欧洲药品管理局疫苗策略主管马尔科·卡瓦莱里表示，欧盟药管局认为疫苗在应对疫情方面具有核心作用，将批准改进过的疫苗投入使用，并呼吁仍未接种的人群接种新冠疫苗。

全球疫苗免疫联盟主席、欧盟委员会前主席若泽·巴罗佐认为，在疫情发生两年多以后，现在仍有可能会出现新的更具传播性、更危险的新冠病毒变异毒株，必须要谨慎应对疫情大流行。一些地方确诊病例在激增，值得注意的是，平均每4个月就会出现一个新的变异毒株。巴罗佐呼吁，要努力帮助发展中国家获取新冠疫苗，弥合发达国家和欠发达国家之间仍然存在的“鸿沟”。

谭德塞呼吁各国团结合作，构建更有力的政府、更强大的体系和应对疫情工具，并以更大力度支持世卫组织，加强世卫组织应对突发卫生事件的能力，共同构建一个更加健康、安全、公平的世界。

（本报布鲁塞尔6月30日电）

《 人民日报 》（ 2022年07月01日 17 版）