首儿所开设学习困难门诊 专家建议学校、家长共同协作

“大夫，我们孩子成绩差，分数上不去，被老师找了好几次了。听到首儿所开设了学习困难门诊，我们就想着赶紧来，好不容易挂上号，您给孩子瞅瞅。”家长焦急地和医生陈述着。

5月13日，首都儿科研究所保健科开设的“学习困难门诊”异常火爆，号源一放出就被抢光。保健科主治医师张丽丽说：“从广义上来讲，学习困难是由智力问题、视听感知觉异常、神经功能损害及情绪行为问题、教育不利因素等造成学习不良的综合征。从狭义上来讲，是指特定的学习障碍，即在听、说、读、写、推理或数学能力获得方面失调，而导致这些方面出现的显著困难，包括阅读障碍、书写障碍、数学障碍。”

简单来说，就是当孩子出现写作业费劲，阅读时经常读错，比如阅读时出现漏字、加字，读后不会归纳主题；在书写时出现字写反、笔顺写错；写作业时不会写或明显乱写，纠正后仍会写错；学校老师反映孩子上课听不明白，虽然认真听课，但老师的提问不能回答，在老师引导、提醒下仍然不能作答，这些情况都可以来学习困难门诊就诊。

实际上，引起学习困难的疾病很多，每种疾病的原因是不一样的，比如特定性学习障碍发病是由多种因素综合作用的结果，包括家族遗传倾向等生物性因素，以及家庭氛围、教育方法等环境因素。

“这是一个多方面综合引起的问题。”张丽丽说，“学习困难门诊的重点是要对学习困难的原因进行早诊断，这样才可以及早开始针对性治疗，对于特定的学习障碍需要区别对待，进行相关技能训练，针对病因进行治疗。同时，孩子的状态不好，情绪不好，也需要找老师和家长进行沟通，但要注意的是家长的期望太高，孩子的自信力也会受损。”

据了解，开诊一个多月以来，大部分就诊的孩子都是注意力的问题，也就是“注意力缺陷多动障碍”，医生会通过多种检查评估的方式，找到造成孩子学习困难的原因，排查影响孩子学习表现的疾病状态，针对注意缺陷多动障碍和学习障碍等进行诊断评估、干预指导。不过，“成绩不理想”不等于“学习困难”，而“学习困难专病门诊”也不能一次性解决一切学习问题，更多的还需要学校、家长共同协作，找出原因，从而更好地发挥孩子的潜能。（邱爽）