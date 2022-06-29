谢聪颖：重点打造泛学科群 多措并举助力高质量发展

近日，温州医科大学附属第二医院副院长谢聪颖在做客由人民健康推出的“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列节目时提出，公立医院的高质量水平主要体现在医疗、服务和管理三个维度。要深入推进信息化建设，强化人才培养和人才结构，依托优势学科重点打造泛学科群，多措并举推进公立医院高质量发展。

《关于推动公立医院高质量发展的意见》提出，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。对此，谢聪颖认为，随着互联网信息化建设的进一步推进，更需要把服务、管理、延伸到院前、院中以及移动端。她进一步介绍，温州医科大学附属第二医院结合智慧服务与医院管理需求，努力实现数字化、智慧化转型。在疫情防控常态化情况下，自主研发了多个小程序，打造了疫情之下就医陪护的新秩序，积极推进线上云医院建设，开设图文问诊、诊疗预约、病案寄送等服务。此外，推出线上多学科会诊、移动查房、移动远程云桌面等服务，并开设数字化改革专班，推进医患一体化的信息化管理。

“公立医院高质量发展明确提出临床专科建设的重点发展方向，包括重症、肿瘤、心脑血管等。”谢聪颖表示，2020年温州医科大学附属第二医院开设了三个院区，结合不同院区的医疗布局，依托现有优势学科以及公立医院高质量发展的目标导向，重点打造泛儿科、泛骨科、肿瘤相关以及心脑血管相关四大学科群。

在谈及肿瘤放疗技术的进展和肿瘤相关临床专科建设时, 谢聪颖提到，随着精准治疗时代的到来，在大数据平台和远程放疗等新技术的应用基础上，通过提高肿瘤放疗的同质化水平和精准度，能有效弥补基层医院放疗专业人才或医疗设备资源不足所造成的供需缺口。当前，智能化放疗对于提高放疗效率、治疗精准水平以及个体化放疗水平具有重大意义。

她还介绍，温州医科大学附属第二医院通过打造基础医学研究中心、临床研究中心、成果转化中心三大平台，助推学科群发展。特别在临床研究方面加大投入，建设了全自动化生物样本库，积极探索区域样本共享模式。为更好发挥临床研究中心优势，通过将临床研究纳入科研体系考核，支持临床研究课题立项，推动临床研究积极性。对于成果转化平台，温州医科大学附属第二医院大力支持科研成果转化，与研究院所属企业进行对接，对科研成果孵化项目进行实施效果动态跟踪，进一步促进科研成果转化落地。

此外，温州医科大学附属第二医院在人才强院的战略指导下，实施高层次人才引育工程，优化人才结构，加强高层次人才梯队建设，加大青年人才引育力度，推进人事薪酬制度改革，充分发挥博士后科研流动站作为高层次人才引进“蓄水池”作用。通过加强经费保障，强化制度保障等措施，在人才引进、晋升渠道等方面进行深化改革，营造良好的人才发展环境。

“如何建立现代化医院管理制度，办好人民满意的医院一直是我们高质量发展的目标追求。”谢聪颖表示，在推动医院高质量发展方面，温州医科大学附属第二医院也采取了相关措施，加强党对公立医院的全面领导，结合多院区发展、多学科合作的实际需求，调整基层党组织设置。通过参与国家重点临床专科和区域医疗中心建设以及十大医疗质量安全改进目标建设，不断提升临床研究水平，提高医疗服务质量，致力于为大众提供全方位、全周期的健康服务，积极参与公立医院高质量发展新体系的建设；同时贯彻国家创新驱动发展战略，充分发挥学科、人才和科技等资源优势，鼓励医护人员开展科研成果转化。